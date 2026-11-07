Coches y Motos 07 NOV 2026 - 00:24h.

El EV3 es una de las mejores armas de la marca coreana

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Kia ha experimentado una transformación estética importante durante los últimos años. La marca coreana ha abandonado progresivamente las formas más convencionales para desarrollar automóviles con una personalidad reconocible, especialmente dentro de su familia eléctrica. El EV3 es uno de los mejores ejemplos de esta evolución, con una carrocería compacta que recupera numerosos elementos del EV9 y los adapta a un formato mucho más manejable.

Su diseño combina superficies geométricas, una firma luminosa muy particular y unas proporciones que se alejan de las habituales entre los SUV urbanos. Sin embargo, el EV3 también ofrece argumentos prácticos, como un maletero generoso y una autonomía que permite afrontar desplazamientos largos.

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Un diseño que no busca parecerse a los demás

El Kia EV3 mide aproximadamente 4,30 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas con proporciones bastante cuadradas. Su frontal incorpora unos faros verticales situados en los extremos, acompañados por una firma luminosa que refuerza la anchura del vehículo. La zona central presenta unas superficies especialmente limpias, ya que no necesita una parrilla tradicional para refrigerar un motor de combustión.

De perfil destacan unos pasos de rueda muy marcados, una línea de techo prácticamente horizontal y unos tiradores de las puertas integrados en la carrocería. La superficie acristalada utiliza formas geométricas que contribuyen a transmitir una imagen futurista. La trasera mantiene la misma filosofía, con unos pilotos verticales que se prolongan hacia el portón y una luneta de dimensiones contenidas.

El resultado es un SUV eléctrico que transmite robustez pese a sus dimensiones compactas. Frente a competidores de formas más redondeadas, el EV3 apuesta por una estética angular que permite reconocerlo fácilmente.

Un interior moderno y sorprendentemente espacioso

El habitáculo mantiene el lenguaje visual del exterior, con una distribución horizontal y numerosos elementos tecnológicos. El salpicadero incorpora un conjunto panorámico de pantallas que integra instrumentación digital de 12,3 pulgadas, una pequeña pantalla destinada a la climatización y otra de 12,3 pulgadas para el sistema multimedia. Kia también ha mantenido diferentes controles físicos para facilitar el acceso a determinadas funciones.

La arquitectura eléctrica permite aprovechar considerablemente el espacio interior, especialmente en la segunda fila. Los asientos posteriores ofrecen una buena distancia para las piernas y el suelo relativamente plano mejora la comodidad. El maletero dispone de 460 litros, una capacidad destacable para un automóvil de aproximadamente 4,30 metros.

También incorpora un pequeño compartimento delantero de 25 litros, especialmente útil para guardar los cables de carga. Estos detalles permiten que el EV3 resulte práctico para familias pequeñas que quieren utilizarlo como coche principal.

Hasta 605 kilómetros de autonomía

El Kia EV3 dispone de diferentes configuraciones mecánicas, con versiones de tracción delantera de 204 CV. La batería de acceso tiene una capacidad de 58,3 kWh, mientras la variante Long Range utiliza una de 81,4 kWh. Esta última permite alcanzar hasta 605 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP, dependiendo de la configuración.

Es una cifra especialmente interesante para un SUV eléctrico compacto y permite afrontar viajes largos con una planificación razonable de las recargas. El EV3 también admite carga rápida en corriente continua y dispone de funciones avanzadas de gestión energética.

Entre ellas aparece la posibilidad de alimentar determinados dispositivos eléctricos externos mediante tecnología Vehicle-to-Load. Kia ofrece una garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones del fabricante. El EV3 no pretende destacar únicamente por sus prestaciones o su autonomía.

Su principal virtud está en combinar una estética atrevida con un habitáculo aprovechable y una tecnología eléctrica competitiva. Para quienes buscan un automóvil diferente, pero necesitan espacio y practicidad, representa una de las propuestas más interesantes de la gama eléctrica de Kia.