Coches y Motos 05 NOV 2026 - 04:08h.

Si buscas un SUV urbano premium, Volvo tiene una respuesta excelente

El Volvo XC70 regresa, pero no como te imaginas

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Volvo siempre ha defendido una forma de entender el diseño basada en la sencillez y la elegancia. La marca sueca ha trasladado esa filosofía a sus coches eléctricos, y el EX30 es uno de sus mejores ejemplos. Presentado en 2023, este pequeño SUV combina líneas limpias, proporciones equilibradas y una imagen futurista. Su carrocería demuestra que no hacen falta grandes adornos para conseguir un automóvil atractivo.

El Volvo EX30 mide 4,23 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,54 metros de alto. Sus dimensiones permiten moverse cómodamente por ciudad sin renunciar a una posición de conducción elevada. Los faros LED con la característica firma luminosa de Volvo refuerzan su personalidad. El maletero ofrece 318 litros, ampliables hasta 904 litros al abatir los asientos posteriores. Es uno de los pocos B-SUV que puedes comprar ahora mismo en España. Lexus LBX, Alfa Romeo Junior y poco más.

Así es el Volvo EX30 más económico

El fabricante sueco anuncia el EX30 desde 35.800 euros en su página web. Esta tarifa corresponde a la versión de acceso, que combina unas prestaciones elevadas con un equipamiento completo. Volvo ofrece hasta tres alternativas mecánicas, aunque la más económica resulta suficiente para quienes buscan un eléctrico ágil y práctico.

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El EX30 de acceso desarrolla 272 CV de potencia y 343 Nm de par máximo. Su motor eléctrico permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h. La batería tiene 49 kWh útiles y proporciona una autonomía homologada de 335 kilómetros, especialmente adecuada para desplazamientos cotidianos.

Un equipamiento tecnológico y completo desde la versión de acceso

El acabado Essential mantiene la filosofía minimalista del exterior. Volvo incorpora pantalla central de 12,3 pulgadas, llantas de 18 pulgadas y faros LED completos. También incluye sensor de lluvia, control automático de luces largas y acceso a Google Maps y Google Play Store durante los primeros cuatro años sin coste adicional.

Volvo también ofrece soluciones para facilitar la recarga doméstica. El cargador descrito por la marca admite hasta 22 kW de potencia y dispone de conectividad Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet. Su utilización permite gestionar las recargas de forma sencilla, siempre que la instalación y el vehículo admitan esa potencia.