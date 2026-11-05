El Cupra Formentor deja claro que un SUV puede tener una silueta deportiva y una personalidad inconfundible

Coches y Motos 05 NOV 2026 - 01:39h.

Deportivo premium a precio de generalista

Mejor y, para muchos, más bonito que el Cupra Formentor

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No todos los SUV tienen que parecerse entre sí. El Cupra Formentor es una buena demostración. La marca española ha apostado por una carrocería baja, una silueta deportiva y unas proporciones que recuerdan más a un turismo de altas prestaciones que a un todocamino convencional. Su diseño sigue siendo reconocible entre el tráfico, incluso después de varios años en el mercado.

El Formentor apenas alcanza 1,52 metros de altura, una cifra que explica su aspecto deportivo. Mide 4,45 metros de largo y 1,83 metros de ancho, mientras que su distancia entre ejes llega a 2,67 metros. Cupra ha aprovechado estas dimensiones para ofrecer un habitáculo práctico y un maletero de 450 litros. La estética no ha obligado a renunciar al espacio.

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Opciones mecánicas para todos los gustos

La gama mecánica también refleja esa doble personalidad. El Formentor más sencillo utiliza un motor de gasolina 1.5 TSI de 150 CV, con 250 Nm de par máximo, cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza 204 km/h. Su consumo homologado es de 6,6 litros cada 100 kilómetros.

Quienes prefieran una conducción más eficiente pueden elegir la variante MHEV, que incorpora tecnología híbrida ligera y parte de 35.112 euros. Cupra también dispone de otras versiones de gasolina con potencias superiores, hasta alcanzar los 390 CV. La oferta permite pasar de un SUV cotidiano a otro con prestaciones deportivas.

124 km de autonomía para el híbrido enchufable

El Formentor híbrido enchufable cuesta desde 45.518 euros. Combina un motor de gasolina de 150 CV con otro eléctrico de 116 CV para desarrollar 204 CV conjuntos. Su autonomía eléctrica homologada alcanza los 124 kilómetros, suficientes para cubrir numerosos desplazamientos diarios sin utilizar gasolina, siempre que la batería esté cargada.

Cupra tampoco ha descuidado el equipamiento. El Formentor incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED, climatizador de tres zonas y sensores de aparcamiento. También dispone de acceso sin llave, retrovisores eléctricos calefactados, reconocimiento de señales y detector de cansancio. Su interior mantiene una presentación deportiva sin sacrificar funcionalidad.