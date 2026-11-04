El nuevo Leapmotor B10 es, para no pocos, el SUV más bonito que ha diseñado la marca

Coches y Motos 04 NOV 2026 - 21:42h.

Aunque su precio sea de risa, no deja nada que envidiar de los más vendidos

Ojo a esta novedad de Leapmotor: el precio ya asusta a sus rivales

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Leapmotor quiere demostrar que los coches eléctricos chinos también pueden conquistar por su diseño. El nuevo Leapmotor B10 representa un salto adelante para el fabricante. Su carrocería presenta superficies limpias, una firma luminosa moderna y unas proporciones equilibradas. El resultado es un SUV elegante, con una personalidad más definida que la de anteriores propuestas de la marca.

El precio anunciado resulta especialmente llamativo: desde 23.900 euros. Esta cantidad incluye 3.375 euros del Plan Auto+ y 900 euros por la venta de CAE, por lo que está condicionada a la aplicación de ambos incentivos. La oferta sitúa al B10 como una alternativa interesante frente a modelos como el BYD Atto 3, el Nissan Ariya o el Skoda Enyaq.

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Muy barato, pero no deja nada que desear

El habitáculo también refleja la evolución de Leapmotor. El acabado LifePro, el más económico, incorpora una pantalla central de 14,6 pulgadas, instrumentación digital de 8,8 pulgadas, navegador y conectividad mediante Android Auto y Apple CarPlay. También incluye techo panorámico, climatizador automático, bomba de calor y llantas de aleación de 18 pulgadas.

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El B10 utiliza un motor eléctrico de 218 CV y 240 Nm de par máximo, asociado a un sistema de tracción trasera. Su batería LFP tiene 56,2 kWh de capacidad y permite recorrer hasta 361 kilómetros según el ciclo homologado. El vehículo acelera de 0 a 100 km/h en ocho segundos y alcanza 170 km/h.

Leapmotor ha prestado atención al confort de marcha y al aislamiento acústico. La ausencia de vibraciones propias de los motores térmicos favorece una conducción silenciosa. Además, el B10 incorpora diferentes modos de conducción y un sistema de carga bidireccional V2L, que permite alimentar dispositivos eléctricos externos.

Espacio para toda la familia y mucha seguridad

El espacio interior responde a unas dimensiones propias de un SUV compacto. El B10 mide 4,53 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,65 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,73 metros. El maletero ofrece 330 litros, ampliables hasta 1.600 litros al abatir los asientos posteriores.

La seguridad también recibe atención desde el acabado básico. El equipamiento incluye control de crucero adaptativo, cámara de 360 grados, detector de ángulo muerto y frenada automática de emergencia.