Coches y Motos 03 NOV 2026 - 18:53h.

Un SUV urbano con un marcado carácter aventurero

Suzuki recupera el icono de los 80

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El Dacia Duster y el KGM Tivoli son dos alternativas interesantes para quienes buscan un SUV práctico y de precio razonable. Sin embargo, existe un tercer candidato que merece entrar en la comparación. Se trata del Suzuki Vitara, un modelo con una larga trayectoria que sigue apostando por la fiabilidad, la eficiencia y una característica cada vez menos habitual entre los SUV pequeños: la posibilidad de incorporar tracción total.

El Suzuki Vitara es un clásico del segmento B que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Su diseño mantiene una imagen robusta, con una carrocería de 4,18 metros de largo. El fabricante japonés ha conseguido aprovechar bien el espacio interior. Su maletero ofrece 362 litros, ampliables hasta 710 litros, una capacidad adecuada para las necesidades cotidianas.

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Disponible con cambio manual o automático, y con tracción delantera o total

La gama utiliza un motor de gasolina 1.4 turbo con tecnología híbrida ligera MHEV. Esta mecánica desarrolla 110 CV y 230 Nm de par máximo. La versión de acceso combina tracción delantera con una caja manual de seis velocidades. Suzuki anuncia un consumo homologado de 5,3 litros cada 100 kilómetros y una velocidad máxima de 195 km/h. Además, dispone de la etiqueta ECO de la DGT.

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El Vitara también destaca por su versatilidad mecánica. Suzuki permite elegir una transmisión automática y ofrece el sistema de tracción total ALLGRIP Select a partir del acabado S2. Esta tecnología incorpora diferentes modos de conducción y control de descenso, dos recursos especialmente útiles cuando el asfalto se termina.

Toda la gama en oferta

El equipamiento tampoco se queda corto. La gama se divide en los acabados S1, S2 y S3. Desde el primero incorpora faros LED, climatizador automático, control de crucero adaptativo y cámara trasera. También incluye conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, alerta de cambio de carril y arranque mediante botón.

Los acabados superiores añaden elementos interesantes. El S2 incorpora llantas de 17 pulgadas, pantalla táctil de 9 pulgadas, navegador y asientos delanteros calefactables. El S3 suma una presentación interior más cuidada y mayores posibilidades de equipamiento.

¿El precio? Suzuki anuncia el Vitara desde 25.327 euros al contado o 23.753 euros financiados. La financiación contempla una entrada de 7.258,98 euros, una primera cuota de 137,88 euros, otras 34 de 149 euros y una última de 15.879,12 euros. Con el acabado S2 empieza en 26.127 euros al contado o 24.553 € financiando. Mientras que el S3 también está de oferta desde 28.377 al contado o 26.803 euros financiados.