Coches y Motos 02 NOV 2026 - 16:42h.

La fiabilidad y eficiencia de Toyota en tamaño compacto

Japonés, como Toyota, pero más bonito y barato que el Toyota Highlander

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El Toyota Yaris Cross se ha convertido en una alternativa muy interesante para quienes buscan un SUV pequeño, eficiente y bien equipado. El fabricante japonés ha trasladado su experiencia con los motores híbridos a un modelo pensado especialmente para la ciudad, pero suficientemente versátil para viajar. Su propuesta compite con el Renault Captur, el Nissan Juke y el Mitsubishi ASX.

El precio es otro motivo para tenerlo en cuenta. Toyota anuncia el Yaris Cross desde 27.050 euros al contado o 25.950 euros financiados. Son cantidades que lo sitúan en una posición competitiva dentro de su categoría. Además, su mecánica híbrida permite reducir el gasto de combustible sin depender de enchufes ni de puntos de recarga.

Ideal para el día a día en la ciudad, pero también para mucho más

El Yaris Cross utiliza un sistema híbrido autorrecargable de 130 CV. Combina un motor de gasolina de 1,5 litros y tres cilindros con tecnología eléctrica. El conjunto desarrolla 185 Nm de par máximo y utiliza una transmisión automática CVT. La tracción es delantera y el conductor puede disfrutar de una conducción suave, especialmente en los desplazamientos urbanos.

Toyota anuncia un consumo combinado de apenas 4,4 litros cada 100 kilómetros. El SUV acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. Sus prestaciones son suficientes para afrontar viajes por carretera, mientras que la eficiencia resulta especialmente atractiva para quienes recorren muchos kilómetros al año. Además, dispone de la etiqueta ECO de la DGT.

Toda la fiabilidad del Toyota RAV4, pero en tamaño reducido

El tamaño también juega a su favor. El Yaris Cross mide 4,18 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,59 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,56 metros. Estas dimensiones facilitan las maniobras y el aparcamiento, sin renunciar a un habitáculo práctico. El maletero ofrece 390 litros, ampliables hasta 1.097 litros.

El equipamiento incluye elementos interesantes desde las versiones más accesibles. Toyota ofrece llantas de aleación bitono de 17 pulgadas, retrovisores calefactables y plegables eléctricamente y acceso y arranque sin llave. También incorpora una pantalla multimedia de 8 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.