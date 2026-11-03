El DS 7 es más original y, para no pocos, más atractivo que el Cupra Terramar

Coches y Motos 03 NOV 2026 - 00:14h.

El modelo francés sigue siendo una referencia

DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

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Cupra ha conseguido consolidar una identidad muy reconocible gracias a sus diseños deportivos, sus interiores tecnológicos y una gama de SUV con personalidad propia. El Terramar es uno de sus modelos más representativos, con una carrocería de proporciones equilibradas y una imagen especialmente contundente. Sin embargo, quienes buscan un automóvil de tamaño semejante con una interpretación más elegante del diseño tienen en el DS 7 una alternativa interesante.

El SUV francés utiliza un lenguaje estético muy diferente al de Cupra. Su carrocería apuesta por los detalles sofisticados, un frontal reconocible y un habitáculo que concede especial importancia a los materiales. Es una propuesta dirigida a quienes prefieren el refinamiento y la originalidad frente a una apariencia abiertamente deportiva.

Un diseño que apuesta por la elegancia

El DS 7 mide aproximadamente 4,59 metros de longitud, una cifra muy cercana a los 4,52 metros del Cupra Terramar. Su frontal está dominado por una parrilla de grandes dimensiones, acompañada por unos faros estilizados y una firma luminosa que se prolonga verticalmente hacia el paragolpes. Los elementos cromados y las superficies esculpidas contribuyen a transmitir una imagen sofisticada, especialmente en los acabados superiores.

De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada que favorece la sensación de amplitud. La trasera incorpora unos pilotos con un dibujo tridimensional y un portón de formas bastante limpias. El Cupra Terramar apuesta por una estética más agresiva, con un frontal afilado, numerosas superficies angulosas y detalles que refuerzan su carácter deportivo.

El DS 7, en cambio, busca distinguirse mediante una combinación de elegancia y elementos decorativos poco habituales. No es necesariamente más bonito, pero sí ofrece una personalidad diferente a la de numerosos SUV de su categoría.

Un habitáculo con materiales especialmente cuidados

El interior es uno de los principales argumentos del DS 7. La marca francesa utiliza revestimientos de cuero, diferentes inserciones decorativas y materiales que buscan transmitir una sensación de lujo. En los acabados superiores pueden encontrarse tapicerías de cuero Nappa, costuras con un dibujo inspirado en las correas de reloj y diferentes elementos de diseño característicos de DS.

El salpicadero incorpora una pantalla multimedia de 12 pulgadas, instrumentación digital y una consola central de formas particulares. También puede disponer de asientos con funciones de masaje, ventilación y calefacción, dependiendo del equipamiento. El Cupra Terramar ofrece una presentación más deportiva, con una gran pantalla central y una distribución orientada al conductor.

Ambos utilizan planteamientos tecnológicos modernos, aunque el DS concede mayor importancia a crear una atmósfera acogedora. La segunda fila del modelo francés ofrece espacio suficiente para adultos y el maletero dispone de una capacidad de hasta 555 litros, dependiendo de la versión.

Motores enchufables y confort de marcha

El DS 7 dispone de diferentes alternativas mecánicas, incluyendo versiones diésel y configuraciones híbridas enchufables. Estas últimas combinan un motor de gasolina con propulsión eléctrica y permiten realizar desplazamientos cotidianos utilizando electricidad. Las variantes enchufables obtienen la etiqueta CERO de la DGT, mientras las diésel convencionales disponen de etiqueta C.

El Cupra Terramar también ofrece mecánicas electrificadas y destaca por una orientación más deportiva. El DS responde con una suspensión desarrollada para priorizar la comodidad, incluyendo en determinadas versiones un sistema que utiliza una cámara para anticipar irregularidades del asfalto y ajustar la amortiguación.

Esta tecnología resulta especialmente interesante durante los desplazamientos largos. El Terramar puede resultar más atractivo para quienes valoran una conducción dinámica y una presentación moderna. El DS 7, por su parte, apuesta por el refinamiento, la calidad percibida y una estética que evita seguir las tendencias más deportivas. Para quienes buscan un SUV diferente y conceden especial importancia al diseño interior, el modelo francés continúa siendo una alternativa con argumentos propios.