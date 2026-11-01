Coches y Motos 01 NOV 2026 - 12:26h.

Por precio compite con los chinos; por calidad, con los premium

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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El MG HS se ha convertido en una alternativa muy interesante para quienes buscan un SUV híbrido sin gastar demasiado dinero. El fabricante chino ha conseguido hacerse un hueco gracias a una combinación de diseño, equipamiento y precios ajustados. Y también a su versión híbrida autorrecargable de 224 CV, que aparece anunciada en algunos portales desde 24.540 euros.

Sin embargo, el MG HS tiene un rival que puede ponerle las cosas difíciles: el Kia Sportage. El modelo coreano lleva años demostrando su capacidad para competir entre los SUV familiares y ahora ofrece una versión híbrida de 239 CV desde 28.650 euros, según la web de Kia. La diferencia respecto al MG es de 4.110 euros, aunque el Sportage responde con más potencia, un equipamiento completo y acabados cuidados.

Este Kia Sportage vale mucho la pena

El Kia Sportage es el SUV más vendido de la marca en España y en todo el mundo. Actualmente se encuentra en su quinta generación y mantiene un diseño futurista, con líneas marcadas y una personalidad deportiva. También compite con modelos como el Nissan Qashqai, Renault Austral y Mazda CX-5. Su habitáculo destaca por el confort y la calidad de los materiales.

El Sportage mide 4,51 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,65 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,68 metros. Estas proporciones permiten ofrecer un interior espacioso y un maletero de 526 litros, ampliables hasta 1.715 litros al abatir los asientos posteriores. Una capacidad interesante para familias que necesitan espacio.

239 CV de potencia y solo 5,5 litros cada 100 km

La mecánica híbrida combina un motor de gasolina 1.6 T-GDI con otro eléctrico. El sistema desarrolla 239 CV y 280 Nm de par máximo. Kia utiliza una transmisión automática de seis velocidades con convertidor de par y tracción delantera. Esta configuración favorece una conducción suave, especialmente en los desplazamientos cotidianos.

El Sportage HEV acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza los 196 km/h. Su consumo medio homologado es de 5,5 litros cada 100 kilómetros. Estas cifras permiten combinar unas prestaciones más que suficientes con un gasto de combustible contenido, tanto en ciudad como en carretera.

El acabado Concept incluye pantalla curvada de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, Android Auto, Apple CarPlay y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También incorpora acceso inteligente, frenada automática y asistente de mantenimiento de carril.