El Lexus LBX tiene un diseño sofisticado y una silueta muy cuidada que lo hace más bonito que el Mercedes GLA

Coches y Motos 01 NOV 2026 - 15:33h.

Un SUV para quienes quieren premium en el día a día

Lexus revoluciona el segmento de los todoterreno premium

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El Lexus LBX demuestra que un SUV pequeño también puede transmitir la elegancia de un coche de lujo. La firma japonesa ha conseguido trasladar su identidad premium a un modelo de dimensiones contenidas, con una silueta muy cuidada y una imagen sofisticada. Su diseño resulta incluso más atractivo que el del Mercedes GLA para quienes prefieren las líneas refinadas frente a las carrocerías más voluminosas.

Lexus ha cuidado especialmente las proporciones del LBX. Su frontal presenta unos grupos ópticos afilados, mientras que la carrocería combina superficies limpias y detalles deportivos. La parte trasera mantiene esa misma personalidad. El resultado es un SUV que llama la atención sin recurrir a elementos exagerados. Además, su tamaño facilita los desplazamientos urbanos y las maniobras de aparcamiento.

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La opción para urbanitas amantes de lo premium

El Lexus LBX mide 4,19 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,56 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,58 metros. El maletero ofrece 332 litros en las versiones de tracción delantera, aunque baja hasta 284 litros con tracción total. Sus rivales incluyen el Toyota Yaris Cross, Nissan Juke híbrido, Mitsubishi ASX y Suzuki Vitara.

La gama mecánica apuesta exclusivamente por la tecnología híbrida autorrecargable. El LBX combina un motor de gasolina de 1,5 litros con otro eléctrico para desarrollar 136 CV y 185 Nm de par máximo. La transmisión automática e-CVT gestiona la potencia y favorece una conducción suave. Lexus ofrece configuraciones de tracción delantera y total, según la versión elegida.

Etiqueta ECO y 4,5 litros cada 100 km

Las prestaciones también acompañan. El Lexus LBX acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y registra un consumo homologado cercano a 4,5 litros cada 100 kilómetros. Su sistema híbrido permite reducir el gasto de combustible, especialmente en ciudad. Además, dispone de etiqueta ECO de la DGT, una ventaja para circular por las zonas de bajas emisiones.

El precio de acceso anunciado por Lexus es de 34.800 euros al contado o 32.000 euros financiados. La oferta de financiación contempla 48 cuotas de 250 euros, una entrada de 8.549,40 euros y una última cuota de 19.212,40 euros. La gama incluye acabados como Urban, Elegant, Emotion, Relax, Cool y Omotenashi, entre otros.

El acabado Elegant incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, pantalla táctil de 9,8 pulgadas, navegación online y cuadro digital de siete pulgadas. También ofrece acceso inteligente, carga inalámbrica y el paquete de seguridad Lexus Safety System+ 3. La tapicería Tahara completa un interior elegante.