La Harley-Davidson Pan America 1250 Special tiene una imagen más imponente que la Honda Transalp

Coches y Motos 31 OCT 2026 - 23:52h.

Mantiene una dualidad entre asfalto y tierra muy reseñable

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

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Todos sabemos que la Honda Transalp es una moto excelente, pero es que hay otra que nos parece aún mejor, y que no tiene nada que envidiarle, aunque son similares en muchos aspectos. Porque la Harley-Davidson Pan America 1250 Special nos ha conseguido deleitar gracias a una imagen imponente, con un carácter diferente, que la hace única en su especie, y prácticamente obligatoria de conseguir. Es imposible que te arrepientas, y mantiene una dualidad entre asfalto y tierra muy reseñable.

Se puede conseguir en tres colores diferentes, como son el gris, el negro y el naranja, y cuenta con un increíble motor en su interior, el Revolution Max 1250. Es de los más potentes de la firma de Milwaukee, con una configuración de dos cilindros en V, y una cilindrada de 1252 centímetros cúbicos. Está refrigerado por líquido, y es capaz de entregar 150 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 128 Nm a 6.750 rpm.

La electrónica es de los platos fuertes en esta moto, al tener una IMU que se encarga de gestionar todo lo necesario, como el control de tracción, el sistema de frenada combinada o el ABS, siendo sensibles a la inclinación. Y a esto también se le suman una serie de ayudas para la conducción como el sistema anti-wheelie, el control de par motor o el arranque en pendiente. Y para rematar, dispone de una pantalla TFT de 6,8 pulgadas táctil en la instrumentación.

La Harley-Davidson Pan America 1250 Special cuesta 22.400 euros

Las Harley-Davidson no son las motos más baratas del mercado, eso lo sabe todo el mundo. Pero, de todos modos, nos parece que esta Pan America 1250 Special tiene un precio bastante acertado y correcto, pues no nos parece ninguna locura su coste de 22.400 euros.