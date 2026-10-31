Ni el Ford Explorer ni el Volkswagen ID.4, el Renault Scenic E-Tech alcanza 642 km y arranca en 30.660 euros

Coches y Motos 31 OCT 2026 - 18:04h.

Este SUV eléctrico es una de las mejores opciones en su categoría

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault ha reforzado uno de sus eléctricos familiares más importantes con una actualización que mejora la autonomía, los tiempos de recarga y el equipamiento tecnológico. El Scenic E-Tech eléctrico incorpora nuevas baterías, funciones de conectividad más avanzadas y soluciones destinadas a facilitar los viajes largos. Pero sus dos grandes argumentos comerciales son una autonomía de hasta 642 kilómetros WLTP y un precio anunciado desde 30.660 euros.

Estas cifras permiten situarlo como una alternativa interesante frente al Ford Explorer eléctrico y el Volkswagen ID.4. Sin embargo, hay un detalle importante: la autonomía máxima y el precio mínimo corresponden a versiones diferentes, por lo que no pueden combinarse como si pertenecieran a una misma configuración.

Hasta 642 kilómetros y recargas más rápidas

La principal novedad del Renault Scenic E-Tech eléctrico es la incorporación de una batería NMC de 89 kWh. Asociada al motor eléctrico de 220 CV, permite homologar hasta 642 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP. Es una cifra especialmente interesante para un SUV familiar que también está pensado para afrontar desplazamientos largos.

Renault ha mejorado el rendimiento de la carga rápida, reduciendo un 25% los tiempos respecto a la configuración anterior. La nueva batería admite una potencia máxima de 150 kW en corriente continua y puede recuperar del 15 al 80% de su capacidad en aproximadamente 28 minutos bajo condiciones favorables. La marca también ha anunciado una batería LFP de 67 kWh, que llegará posteriormente y permitirá homologar hasta 467 kilómetros.

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Esta última podrá pasar del 15 al 80% de carga en aproximadamente 24 minutos, gracias a una potencia máxima de 165 kW. La autonomía real dependerá de la velocidad, la temperatura exterior y las condiciones de circulación, pero las nuevas configuraciones amplían considerablemente las posibilidades del Scenic.

Más tecnología y soluciones para las familias

La actualización también incorpora mejoras importantes en conectividad. El sistema multimedia OpenR Link mantiene los servicios de Google integrados y añade la posibilidad de utilizar Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. Renault también ofrece 2 GB mensuales de datos durante tres años y una nueva aplicación para gestionar determinadas funciones del vehículo desde el teléfono.

El equipamiento incorpora un cargador inalámbrico Qi2, nuevos revestimientos interiores y diferentes posibilidades de personalización. La marca ha revisado los asistentes de conducción, incluyendo funciones destinadas a mejorar el seguimiento del tráfico y anticipar determinadas situaciones. El Scenic también mantiene una carrocería especialmente práctica, con cinco plazas y un maletero de 545 litros.

Además, Renault ofrece accesorios orientados a las familias, incluyendo soluciones de almacenamiento y elementos específicos para transportar mascotas.

Desde 30.660 euros, pero con condiciones

Renault anuncia un precio de acceso de 30.660 euros para el Scenic E-Tech eléctrico techno de 220 CV con batería de autonomía confort. Sin embargo, esta cantidad incluye promociones comerciales, financiación, aportaciones relacionadas con los Certificados de Ahorro Energético y ayudas previstas del programa Auto+, cuando resulten aplicables. El precio oficial recomendado de esta configuración, antes de esos descuentos y ayudas, es de 39.900 euros.

La versión techno de gran autonomía, equipada con la batería de 89 kWh y capaz de alcanzar los 642 kilómetros WLTP, tiene una tarifa oficial de 45.085 euros. Con las condiciones promocionales anunciadas, su precio puede reducirse hasta los 35.330 euros. Por tanto, quien quiera disfrutar de la autonomía máxima deberá asumir un desembolso superior al precio de acceso publicitado.

El Ford Explorer y el Volkswagen ID.4 también disponen de versiones de autonomía elevada y presentan argumentos propios en espacio, prestaciones y equipamiento. El Scenic responde con una actualización tecnológica importante, una carrocería familiar y una batería que permite superar los 600 kilómetros homologados. Su principal atractivo está en combinar una autonomía competitiva con un precio promocional que puede resultar interesante para quienes cumplan las condiciones.