La nueva CF MOTO 1000MT-X es, para muchos, la trail más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 28 OCT 2026 - 14:16h.

Bosch ha desarrollado una IMU de seis ejes

CF Moto acerca a más motoristas una de sus trail más deseadas con una nueva versión de acceso

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La CF Moto 1000 MT-X es una de las trail más bonitas que existen, y uno de los grandes aciertos que ha lanzado nunca la firma china. Es espectacular en todos los sentidos, con unas prestaciones increíbles y con un diseño que tampoco pasa desapercibido, por lo que no nos cabe ninguna duda de que es una inversión sin riesgo. Y vas a quedar convencido de que has tomado una buena decisión consiguiéndola, cuando veas lo que ofrece.

A nivel estético es igual de increíble que sus hermanas menores, pero con un depósito de combustible de 22,5 litros de capacidad que la hace tan magnífica, al poder recorrer largas distancias sin preocuparse por parar a repostar. La ergonomía es realmente cómoda, y en la parte ciclo se encuentran componentes de gran calidad como las suspensiones KYB o los frenos Brembo, que hacen de esta moto una de las más completas.

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En cuanto al propulsor, equipa uno de 947 centímetros cúbicos de cilindrada, lo que se traduce en una potencia de 113 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 105 Nm a 6.250 rpm. El peso total del conjunto es de 222 kilos, y el acelerador electrónico permite gestionar los distintos modos de conducción que tiene instalados, además de contar con embrague anti-rebote o quickshifter de serie. Bosch ha desarrollado una IMU de seis ejes, que también gestiona el control de velocidad de crucero, el ABS o el control de tracción, y en la instrumentación encontramos una pantalla TFT de ocho pulgadas.

La CF Moto 1000 MT-X cuesta 9.990 euros

El precio de la CF Moto 1000 MT-X sorprende a más de uno, que podía pensar que sería muy elevado. Pero lo cierto es que basta con una inversión total de 9.990 euros, una cantidad muy razonable.