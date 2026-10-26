El nuevo Xpeng híbrido supera los 1.000 kilómetros de autonomía sin parar a cargar ni repostar

Coches y Motos 26 OCT 2026 - 10:37h.

Un híbrido enchufable con más de 200 km de autonomía eléctrica

Si buscas una berlina premium , olvídate de Mercedes, Audi o BMW, este Xpeng llega a Europa

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Xpeng acaba de poner precio en España a uno de sus modelos más interesantes. Se trata del nuevo Xpeng L03, un vehículo electrificado que promete recorrer más de 1.000 kilómetros sin repostar ni recargar. La marca china apuesta por una tecnología que combina las ventajas de la conducción eléctrica con la tranquilidad de disponer de un motor de gasolina. Su precio parte de 37.500 euros, sin ayudas ni promociones.

El Xpeng L03 llega inicialmente con una única versión, denominada PowerX Long Range. Esta variante utiliza la tecnología Kunpeng Range Extender, desarrollada por el fabricante chino. Su funcionamiento es diferente al de un híbrido convencional. El motor de gasolina se encarga de generar electricidad, mientras que la propulsión del vehículo depende de un motor eléctrico.

242 CV de potencia y 215 km de autonomía eléctrica

El sistema incorpora un motor de gasolina de 1,5 litros que funciona como generador y un propulsor eléctrico trasero de 242 CV. La energía se almacena en una batería LFP de 37,2 kWh, suficiente para recorrer hasta 215 kilómetros en modo eléctrico, según el ciclo WLTP. Esta autonomía permite completar numerosos desplazamientos diarios sin utilizar gasolina.

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El depósito de combustible tiene 42 litros de capacidad. Gracias a la combinación de ambos sistemas, el fabricante anuncia una autonomía total de 1.017 kilómetros. El conductor puede afrontar viajes largos sin depender constantemente de los puntos de recarga. Además, el modelo dispone de la etiqueta CERO de la DGT, con las ventajas correspondientes.

La batería admite cargas de hasta 123 kW en corriente continua, lo que permite recuperar del 10 al 80% de energía en aproximadamente 20 minutos. En corriente alterna alcanza los 11 kW. Estas cifras facilitan utilizar el vehículo como un eléctrico durante la semana y afrontar desplazamientos largos cuando resulta necesario.

En 2027 llegarán versiones 100% eléctricas

El equipamiento incluye llantas de 20 pulgadas, faros LED y una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas. También incorpora instrumentación digital, un Head-Up Display de 26,8 pulgadas, climatizador bizona y equipo de sonido XOPERA. Los asientos delanteros disponen de regulación eléctrica, calefacción y ventilación.Y a todo ello añade control de crucero adaptativo, cámara de 360 grados, frenada automática y asistente de mantenimiento de carril. La marca ampliará la gama en 2027 con versiones completamente eléctricas y variantes Ultra.