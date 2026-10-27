Renault tiene uno de los coches eléctricos más baratos, y más completos, que puedes comprar

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 00:13h.

El urbano eléctrico perfecto para la ciudad que encanta a los más nostálgicos

La decisión de Renault con el Megane que muchos no entienden

Compartir







El Renault Twingo ha vuelto, y lo ha hecho recuperando parte del encanto del modelo original de 1993. Su diseño mantiene las formas redondeadas y la personalidad que convirtieron al pequeño francés en un éxito. Sin embargo, ahora es completamente eléctrico. Renault apuesta por un urbano práctico, tecnológico y económico, capaz de competir con el Dacia Spring y el Fiat 500e.

Una de sus curiosidades está en el aprovechamiento del espacio. El Twingo E-Tech mide apenas 3,79 metros de largo, pero ofrece un maletero de 305 litros, una cifra notable para su tamaño. Además, los asientos traseros pueden deslizarse individualmente, una solución que permite ganar espacio para equipaje. Con los respaldos abatidos, la capacidad alcanza los 966 litros.

PUEDE INTERESARTE Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Tan icónico como el Renault 5, pero mejor para la ciudad

Pero el precio es uno de sus principales argumentos. Renault anuncia el Twingo desde 19.500 euros, sin descuentos ni subvenciones. La tarifa puede bajar hasta 13.413 euros al financiarlo y aplicar las ayudas del Plan Auto+. Una diferencia considerable que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan su primer eléctrico.

El nuevo Twingo también recupera una característica del modelo original: la tracción trasera. Su motor eléctrico desarrolla 80 CV y 175 Nm de par máximo, asociados a una transmisión automática. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos y alcanza los 130 km/h. No pretende ser deportivo, pero sus dimensiones favorecen una conducción ágil.

La autonomía homologada alcanza los 261 kilómetros WLTP, una cifra pensada principalmente para desplazamientos urbanos. El vehículo incorpora un cargador de corriente alterna de 6,6 kW. Para quienes pueden recargarlo habitualmente en casa, sus características permiten cubrir numerosos trayectos cotidianos sin depender de estaciones públicas.

El equipamiento sorprende

Renault ofrece dos acabados, Evolution y Techno. El primero ya incorpora una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, instrumentación digital de 7 pulgadas, faros LED y sensores de aparcamiento. También incluye conectividad inalámbrica, frenada automática de emergencia y asientos posteriores deslizantes. Una dotación poco habitual en los urbanos más económicos.

El Techno añade navegación con Google integrado, climatización automática y cámara trasera. Otra particularidad es su función One Pedal, que permite conducir en determinadas circunstancias utilizando principalmente el acelerador.