El nuevo Leapmotor B05 es, para muchos, el coche más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 26 OCT 2026 - 06:48h.

Si estas aburrid@ de los compactos de siempre, esta es un buen cambio y a buen precio

El nuevo Leapmotor T03 LCV quiere triunfar con el reparto en la ciudad

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Leapmotor quiere conquistar el mercado europeo con uno de los coches más atractivos que ha presentado hasta ahora. El nuevo Leapmotor B05 destaca por una carrocería de líneas deportivas, una imagen moderna y unas proporciones muy equilibradas. Este compacto eléctrico pretende demostrar que los fabricantes chinos también pueden ofrecer diseños con personalidad. Además, llega con un precio especialmente competitivo.

El Leapmotor B05 está anunciado desde 19.400 euros, una cantidad que incluye 3.375 euros del Plan Auto+ y 900 euros correspondientes a los CAE. Esta tarifa lo convierte en una alternativa interesante frente al MG4 Urban, el BYD Dolphin y el Renault Mégane E-Tech. Su combinación de estética, tecnología y precio puede atraer a quienes buscan su primer eléctrico.

Mucho espacio para los pasajeros

El B05 mide 4,43 metros de largo y 1,88 metros de ancho. Su distancia entre ejes alcanza los 2,74 metros, una cifra que favorece el aprovechamiento del habitáculo. Al ofrecer tanta batalla para los pasajeros, el maletero se queda en 345 litros, pero puede alcanzar los 1.400 litros al abatir los asientos posteriores.

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La versión Life incorpora un motor eléctrico de 218 CV y 240 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza los 170 km/h. Su batería de 56 kWh permite recorrer hasta 401 kilómetros según el ciclo WLTP. Estas prestaciones resultan suficientes para afrontar desplazamientos cotidianos y viajes con una planificación adecuada.

El acabado Life incluye llantas de 19 pulgadas, faros LED y una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas. También incorpora instrumentación digital de 8,8 pulgadas, navegador, climatización automática y bomba de calor. La tecnología V2L permite alimentar dispositivos externos utilizando la energía almacenada en la batería.

La versión superior roza los 500 km de autonomía

Leapmotor añade control de crucero adaptativo, cámara de 360 grados y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. También equipa frenada automática de emergencia, detector de ángulo muerto y asistente de mantenimiento de carril. La dotación de seguridad resulta especialmente completa para una versión de acceso.

Por encima aparece el Leapmotor B05 Design, que mantiene los 218 CV, pero incorpora una batería de 67 kWh. Su autonomía aumenta hasta 482 kilómetros WLTP. También añade techo panorámico, iluminación ambiental de 64 colores y asientos delanteros eléctricos calefactados.