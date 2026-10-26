La nueva Zontes 703F es, para muchos, la moto más bonita de la historia de la firma

Coches y Motos 26 OCT 2026 - 19:02h.

Es una oportunidad que no puedes permitir que se te escape

Zontes tiene la mejor trail para asfalto

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En Zontes se han pasado el juego con la 703 F, a la que califican como la moto más bonita que se ha creado nunca dentro de la firma. Es una oportunidad que no puedes permitir que se te escape, siendo una de las trail más interesantes de todo el mercado, al combinar diseño, precio y equipamiento. Su enfoque es claramente aventurero, como salta a la vista con la parte ciclo y con todas las ayudas para la conducción que tiene, además de sus prestaciones.

El chasis es de doble viga de aluminio, anclado a un sub chasis también de aluminio, que es desmontable. Los frenos son J.Juan, mientras que las suspensiones son de Marzocchi, y su propulsor nos parece la joya de la corona. Equipa un motor de tres cilindros, con una cilindrada de 699 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 95 CV, aunque se puede limitar para los que tan solo tengan el carné A2. El acelerador no es electrónico, pero sí que dispone de dos modos de conducción.

Y también dispone de embrague anti-rebote, control de tracción y quickshifter ascendente, con refrigeración líquida por aceite. El equipamiento de esta moto es un punto muy a su favor, al tener una iluminación full LED, una instrumentación digital con una pantalla TFT de 6,75 pulgadas que muestra toda la información que necesitas, con conectividad Bluetooth y función mirror link. Y el depósito de combustible alcanza una sorprendente capacidad de 22 litros.

La Zontes 703 F cuesta 7.992 euros

Si quieres saber lo que hace falta para conseguir esta Zontes 703 F, te llevarás una grata sorpresa. Porque podíamos pensar que tendría un coste más elevado, pero lo cierto es que basta con un total de 7.992 euros para adquirirla.