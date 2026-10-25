Mini sigue demostrando que sabe hacer coches bonitos con uno de los diseños más reconocibles del mercado

Coches y Motos 25 OCT 2026 - 21:54h.

El Cooper es una opción top por diseño y tecnología

El Mini más icónico de la historia es de 1959

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Hay automóviles que necesitan cambiar completamente de aspecto cada vez que aparece una nueva generación. Mini ha seguido un camino diferente. El Cooper conserva unas proporciones y unos elementos estéticos que permiten reconocerlo inmediatamente, incluso después de décadas de evolución. Su última generación demuestra que un diseño puede mantenerse fiel a sus orígenes y seguir resultando moderno.

La marca británica ha simplificado numerosos detalles de la carrocería y ha apostado por una presentación más limpia. El resultado es un utilitario con una personalidad difícil de encontrar entre sus competidores, capaz de combinar nostalgia y tecnología sin perder su identidad.

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Un diseño que apenas necesita presentación

El Mini Cooper mantiene los elementos que han definido al modelo desde su reinterpretación moderna de 2001. Los faros redondos continúan siendo protagonistas del frontal, acompañados por un capó corto y una parrilla de formas sencillas. La nueva generación ha reducido los adornos y utiliza superficies más limpias, con paragolpes integrados y una presentación que busca transmitir mayor sofisticación.

De perfil conserva sus proporciones características: voladizos cortos, una línea de techo prácticamente horizontal y una zona acristalada que parece envolver el habitáculo. También mantiene la posibilidad de combinar diferentes colores para la carrocería y el techo, una de las características más reconocibles del Mini. La trasera incorpora unos pilotos de formas geométricas que reinterpretan la tradicional firma luminosa de la marca. El resultado es un coche que continúa pareciéndose al Mini de siempre, pero que ha conseguido actualizarse sin recurrir a cambios exagerados.

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Un interior que combina tradición y tecnología

El habitáculo es uno de los elementos más particulares del Cooper. La instrumentación y el sistema multimedia se concentran en una gran pantalla circular OLED de 240 milímetros situada en el centro del salpicadero. Es una reinterpretación moderna del velocímetro central que utilizaban los Mini clásicos.

La marca también ha recurrido a revestimientos textiles, materiales de diferentes colores y una distribución relativamente minimalista. Debajo de la pantalla aparecen varios mandos físicos destinados a funciones importantes, incluyendo el selector de marcha en las versiones automáticas.

La presentación transmite una personalidad muy diferente a la de otros utilitarios, que suelen recurrir a pantallas rectangulares y salpicaderos más convencionales.

El espacio interior continúa siendo una de sus limitaciones. Las plazas posteriores son relativamente pequeñas y el maletero ofrece una capacidad modesta, especialmente en las versiones de tres puertas.

Pero el Cooper está pensado principalmente para quienes valoran el diseño y la facilidad de conducción por encima de la máxima capacidad familiar.

Gasolina o electricidad con el mismo espíritu

Mini ofrece el Cooper con mecánicas de gasolina y versiones completamente eléctricas, aunque ambas utilizan desarrollos técnicos diferenciados. Las alternativas de combustión mantienen una conducción ágil y una respuesta adecuada para desplazamientos urbanos e interurbanos.

Por su parte, los Cooper eléctricos ofrecen una aceleración inmediata y diferentes configuraciones de batería y potencia. La versión eléctrica de mayor autonomía puede superar los 400 kilómetros WLTP, dependiendo de la configuración. Mini también mantiene su apuesta por una dirección directa y una suspensión que busca transmitir sensaciones deportivas.

No es el utilitario más cómodo sobre carreteras deterioradas, pero su comportamiento forma parte de una personalidad que ha acompañado al modelo durante generaciones. El Cooper tampoco destaca por ofrecer el precio más bajo de su categoría. Su atractivo está en el diseño, las posibilidades de personalización y una experiencia de conducción particular.

La última generación demuestra que Mini sigue sabiendo evolucionar una fórmula histórica sin eliminar los elementos que la hicieron popular. Y confirma que pocas marcas han conseguido mantener durante tanto tiempo un diseño tan reconocible.