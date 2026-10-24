La alternativa al Seat León que, para la mayoría, es más interesante tiene argumentos para durar muchos años

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 22:39h.

Bloque híbrido autorrecargable, espacio para toda la familia y fiabilidad japonesa

Honda tiene un SUV que lo cambia todo

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El Honda Civic es uno de esos coches que han conseguido mantenerse entre las referencias del mercado durante décadas. El compacto japonés supera los 40 años de trayectoria y actualmente se encuentra en su undécima generación. Su propuesta combina una mecánica eficiente, un diseño deportivo y la reputación de fiabilidad de Honda. Argumentos que lo convierten en una alternativa al Seat León, Volkswagen Golf y Toyota Corolla.

Uno de sus mayores atractivos es su sistema de propulsión. El Civic e utiliza un motor de gasolina de 2,0 litros combinado con tecnología híbrida autorrecargable. El conjunto desarrolla 184 CV y 315 Nm de par máximo, asociados a una transmisión automática y tracción delantera. Honda apuesta por una configuración que busca reducir el consumo sin renunciar a unas buenas prestaciones.

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Menos de 5 litros cada 100 km

Los resultados acompañan. El Honda Civic acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Su consumo medio homologado se sitúa en 4,7 litros cada 100 kilómetros. Una cifra destacable en un momento en el que la gasolina está imposible. Además, su condición de híbrido autorrecargable evita depender de puntos de recarga.

El precio también merece atención. Honda anuncia el Civic desde 34.000 euros al contado o 33.500 euros financiados. La segunda modalidad contempla 36 cuotas de 230 euros, una entrada de 10.937 euros y una cuota final de 19.910 euros. Una propuesta dirigida a quienes valoran especialmente la tecnología y el equipamiento.

Espacio para toda la familia y un equipamiento a la altura

En el apartado estético, el Civic presenta una silueta baja, alargada y de carácter deportivo. Mide 4,55 metros de largo, con una batalla de 2,73 metros. Estas proporciones favorecen la estabilidad y el espacio interior. Su maletero ofrece 404 litros, ampliables hasta 1.187 litros al abatir los respaldos posteriores.

La gama se estructura en tres acabados: Elegance, Sport y Advance. Desde el primero, Honda incluye faros LED, climatizador, navegador, asientos calefactados y conectividad Apple CarPlay. También incorpora sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.