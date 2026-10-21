El nuevo Mercedes es, para la mayoría, el SUV más bonito del catálogo

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 04:39h.

Hay un Mercedes eléctrico que nos consigue enamorar a simple vista

Mercedes transforma la VLE en un deportivo

Compartir







Desde que fue presentado en el Salón de Múnich de 2025, el Mercedes GLC totalmente eléctrico no ha dejado de ganar reconocimiento. Y cuando salió a la venta, se convirtió rápidamente en uno de los modelos más buscados dentro de la firma alemana, lo que no nos parece para nada sorprendente. Porque, para muchos, es el SUV más bonito que se puede encontrar en el catálogo, y lo cierto es que cuesta encontrarle algún detalle negativo a destacar.

PUEDE INTERESARTE Mercedes convierte el Clase G en descapotable

Su avanzado nivel de equipamiento es uno de los puntos fuertes que tiene este coche, que incluye techo panorámico de serie, faros LED de alto rendimiento con asistente adaptativo, vidrio acústico y térmico, paquete de espejos y cristales tintados, carga inalámbrica y cámara de vídeo o asientos electrónicos calefactados con soporte lumbar. Y en la instrumentación, tenemos un cuadro digital de 10,3 pulgadas, así como una pantalla multimedia de 14 pulgadas.

Un coche potente y con una impresionante autonomía

La autonomía de este coche es lo que hace que sea tan diferente y superior a la mayoría de los eléctricos. Porque presume de una autonomía que es superior a los 700 kilómetros, una auténtica barbaridad. Y puede recargar 303 kilómetros en cuestión de apenas 10 minutos. Por otro lado, no se queda atrás si hablamos de potencia, pues llega a entregar un total de 489 CV.

PUEDE INTERESARTE Mercedes lleva al CLA al siguiente nivel

El precio del Mercedes GLC eléctrico no es apto para todos los bolsillos

Como es de esperar, el precio de este Mercedes GLC eléctrico no está al alcance de todas las economías. Esto provoca que tengas que rascarte el bolsillos si quieres tener uno, pues el precio de venta en España supera los 77.000 euros, una muestra de su exclusividad.