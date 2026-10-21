BMW tiene uno de los híbridos más bonitos del mercado

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 15:06h.

En BMW han lanzado un coche híbrido que no tiene rival

No es barato, pero este BMW es un icono

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Cuando hablamos de los coches híbridos más bonitos que existen en el mercado, nos tenemos que detener en el BMW XM, que sirvió para conmemorar los 50 años de existencia de la marca. Es un coche bonito, que llama la atención a simple vista, y que cuenta con numerosos detalles que multiplican su elegancia y su porte. Además, una de sus prioridades es garantizar la comodidad y la seguridad, haciéndolo ideal para las familias.

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Es un coche de cinco plazas, a pesar de que por su tamaño puede parecer hasta de siete plazas, y que solamente tiene un punto en contra, que es su exagerado peso, lo que repercute directamente en la potencia, en el consumo y en la agilidad. Pero gana puntos gracias a sus numerosas ayudas para la conducción, entre las que destacan el frenado de emergencia, la alerta de colisión, el control de crucero adaptativo, el sistema de mantenimiento de carril o el asistente de conducción en autopista, entre muchas más cosas.

Si hablamos de los motores que se pueden escoger para este coche, todos híbridos enchufables, te encontrarás con varias alternativas para que te quedes con la que más te convence. La versión estándar es de 686 CV de potencia, con un par máximo de 650 Nm, con cambio automático y ocho marchas. La XM Label Red sube sus cifras hasta los 748 CV y 1000 Nm, y la XM 50e, la más accesible, se sitúa en 476 CV y 700 Nm, todas con cambio automático.

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El BMW XM no es apto para todos los públicos

La exclusividad, el confort y el lujo del BMW XM tienen un coste. Y, por desgracia, no es apto para todos los públicos. Porque se necesita un mínimo de 136.650 euros para poder tenerlo en tus manos.