Más rutero y, para no pocos conductores, una compra más acertada que el Subaru Forester

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 17:01h.

El Cupra Terramar es un coche de 10

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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El Cupra Terramar es uno de los SUV compactos más interesantes que existen actualmente. Tiene una combinación especial entre enfoque premium y deportivo, que hace que sea un coche con carácter, eficiente, tecnológico y muy agradable de conducir en todo momento. A nosotros nos ha encantado, y creemos que todos los elogios que puede recibir están totalmente justificados, y son más que merecidos. En especial, al ver su accesible precio de venta al público.

En su interior, presume de un gran nivel de acabados y de materiales de primera calidad, mientras que el maletero cuenta con una capacidad de hasta 508 litros, perfecto para guardar todo lo que te haga falta. Su longitud es de 4,5 metros, y su diseño es agresivo y moderno, con elementos como el faro Cupra Matrix LED. Y cuenta con ayudas para la conducción tan importantes como el control de velocidad de crucero, el freno autónomo de emergencia, el asistente de ángulo muerto o el asistente de mantenimiento de carril.

Si hablamos de su motor, se pueden encontrar varias opciones, teniendo un motor de gasolina híbrido ligero de 150 CV, un motor híbrido enchufable de 204 CV y uno de 272 CV, y un motor de gasolina de 204 y otro de 265 CV. Si hablamos del apartado tecnológico, lo que podemos encontrar es un cuadro de instrumentos digital y una pantalla central de hasta 12,9 pulgadas, con conectividad inalámbrica, y compatible con Android Auto y con Apple CarPlay.

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El Cupra Terramar se puede conseguir desde los 46.042 euros

En su versión más básica y económica, el Cupra Terramar está disponible a partir de una cifra que nos parece una ganga, y que está al alcance de muchos bolsillos. Porque lo puedes conseguir a partir de los 46.042 euros, una cantidad muy interesante.