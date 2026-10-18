Más refinado y, para una buena parte, mejor que el Peugeot 3008

Coches y Motos 18 OCT 2026 - 15:38h.

El 408 es una opción más atractiva para muchos conductores

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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Peugeot ha convertido el diseño en uno de los grandes argumentos de sus últimos lanzamientos. El 3008 es un buen ejemplo, con una carrocería de SUV que combina líneas deportivas y un interior especialmente tecnológico. Sin embargo, dentro de la propia gama francesa existe una alternativa que puede resultar todavía más atractiva para quienes valoran la elegancia y el comportamiento en carretera: el Peugeot 408.

Su propuesta es bastante diferente. En lugar de seguir la fórmula habitual de los SUV, apuesta por una carrocería más baja, una silueta estilizada y una posición de conducción menos elevada. El resultado es un coche que conserva buena parte de la practicidad de un familiar, pero transmite una sensación más cercana a la de una berlina.

Una silueta que marca distancias

El Peugeot 408 mide aproximadamente 4,69 metros de longitud y tiene una carrocería de cinco puertas con un portón posterior de grandes dimensiones.

Su diseño destaca por un capó largo, una línea de techo descendente y una trasera que recuerda a determinados cupés. Los pasos de rueda y las protecciones inferiores aportan cierta apariencia de crossover, pero el conjunto está bastante alejado de un SUV convencional.

El frontal mantiene la identidad de Peugeot, con unos faros finos y una firma luminosa vertical muy reconocible. La parrilla se integra con el resto de la carrocería y refuerza una imagen elegante.

El 3008 utiliza un planteamiento más contundente, con mayor altura y una carrocería que busca transmitir robustez. El 408, en cambio, apuesta por unas proporciones más equilibradas y una presencia especialmente estilizada. Esa diferencia también influye en la conducción.

Más cercano a una berlina en carretera

La menor altura del 408 permite disfrutar de una posición de conducción más próxima a la de un turismo tradicional. Su comportamiento resulta estable y preciso, especialmente en carreteras rápidas, donde transmite una sensación de aplomo muy agradable.

El 3008 también ofrece una conducción cómoda y segura, pero su carrocería más alta y su planteamiento de SUV condicionan ligeramente las sensaciones al volante.

El 408 destaca especialmente cuando se utiliza para viajar. La suspensión busca un equilibrio entre confort y control de los movimientos de la carrocería, mientras el aislamiento permite afrontar desplazamientos largos con tranquilidad.

La gama incluye alternativas híbridas de 145 CV, híbridas enchufables y una versión completamente eléctrica, el E-408. Esto permite escoger entre diferentes niveles de electrificación sin renunciar al mismo diseño.

Espacio y tecnología para el uso familiar

El interior utiliza el conocido i-Cockpit de Peugeot, con un volante compacto, instrumentación elevada y una pantalla multimedia central. La presentación es moderna y los materiales transmiten una sensación de calidad especialmente cuidada en los acabados superiores.

Las plazas posteriores ofrecen una buena distancia para las piernas, aunque la caída del techo reduce ligeramente la altura disponible respecto al 3008. El maletero alcanza los 536 litros en determinadas versiones, una capacidad suficiente para viajar en familia. Además, el gran portón facilita la carga de objetos voluminosos.

El 3008 tiene ventajas evidentes para quienes prefieren acceder al habitáculo desde una posición más elevada o buscan la imagen de un SUV. Pero el 408 ofrece una combinación muy interesante de elegancia, estabilidad y practicidad. Su carrocería más baja favorece una conducción agradable y su diseño tiene una personalidad poco habitual.

Para quienes utilizan el coche principalmente por carretera y no necesitan la altura adicional de un SUV, el 408 puede ser una elección más refinada y especialmente convincente.