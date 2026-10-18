La alternativa a la BMW F 900 R que muchos encuentran más interesante apuesta por la fiabilidad

Coches y Motos 18 OCT 2026 - 13:52h.

Esto directamente la coloca como una de las mejores opciones dentro del segmento

La alternativa barata a la BMW trail y, para muchos, muy atractiva

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A la hora de analizar las alternativas que ofrece el mercado para una moto clásica como la BMW F 900 R, nos hemos encontrado con una naked que no nos puede gustar más. Y es que la Zontes 703 R ETC ha conseguido deleitarnos desde el minuto uno, siendo una moto totalmente equipada, por un precio razonable, y con un diseño que difícilmente podemos ignorar. Esto directamente la coloca como una de las mejores opciones dentro del segmento.

Entre los principales puntos fuertes de la moto, se encuentran su propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 699 centímetros cúbicos, que se traduce en una potencia de 95 CV a 11.200 revoluciones por minuto, y un par máximo de 74,5 Nm a 8.500 rpm. Destaca por su fiabilidad y su suavidad de funcionamiento, y cuenta con embrague anti-rebote y con acelerador electrónico, que se encarga de gestionar los cinco modos de conducción que tiene instalados, así como también el control de tracción, el control de velocidad de crucero o el quickshifter bidireccional.

La IMU que tiene instalada también sirve para regular el funcionamiento del ABS con la moto inclinada, lo que supone un auténtico hito, y en la parte ciclo no le faltan componentes de primer nivel como el amortiguador y la horquilla invertida fabricados por Marzocchi. Los frenos son Nissin en la parte delantera, y J.Juan en la trasera, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de 6,75 pulgadas con conectividad y función mirror screen. Sin descuidar los puños calefactables o la doble toma USB.

6.488 te costará adquirir esta Zontes 703 R ETC

Si pensabas que adquirir esta Zontes 703 R ETC te iba a suponer una inversión galáctica, te confundías. No vas a tener que pagar más que un total de 6.488 euros, lo que es toda una ganga.