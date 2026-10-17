Una compra más lógica que el Skoda Kodiaq, más espacioso y, para bastantes compradores, mejor

Coches y Motos 17 OCT 2026 - 10:58h.

Este SUV de Peugeot no tiene nada que envidiar a su rival checo

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Skoda Kodiaq es uno de los SUV familiares más completos del mercado. Tiene un habitáculo enorme, una gama mecánica amplia y una reputación muy sólida en practicidad. Pero el Peugeot 5008 propone una alternativa especialmente interesante para quienes buscan siete plazas, tecnología moderna y una carrocería que aproveche bien el espacio sin necesidad de dar el salto a un SUV de categoría superior.

La última generación del modelo francés ha crecido considerablemente y utiliza una plataforma preparada para motores híbridos, enchufables y eléctricos. Eso permite adaptar la compra a necesidades muy diferentes, manteniendo un interior pensado para viajar en familia.

Siete plazas y un habitáculo especialmente aprovechable

El Peugeot 5008 mide aproximadamente 4,79 metros de longitud y dispone de tres filas de asientos. La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos y puede desplazarse para facilitar el acceso a las plazas posteriores. La tercera fila resulta especialmente útil para niños o desplazamientos ocasionales con más ocupantes.

Cuando se utilizan únicamente cinco plazas, el maletero puede superar los 700 litros, una cifra muy interesante para un SUV familiar. El Skoda Kodiaq también ofrece una habitabilidad excelente y un maletero especialmente generoso, de modo que no resulta correcto afirmar que el Peugeot lo supera en todas las mediciones de espacio.

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Donde el 5008 tiene un planteamiento particular es en la combinación de una carrocería relativamente estilizada con una distribución interior preparada para siete ocupantes.

Además, su diseño exterior resulta más atrevido, con un frontal dominado por la nueva firma luminosa de Peugeot y una trasera de formas bastante marcadas.

Una gama electrificada con muchas posibilidades

La versión de acceso utiliza un sistema híbrido de 145 CV con tecnología de 48 voltios y transmisión automática.

Es una alternativa interesante para quienes quieren reducir consumos sin depender de un punto de carga. También obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Por encima aparece el híbrido enchufable de 195 CV, que permite realizar numerosos desplazamientos cotidianos utilizando únicamente electricidad.

Pero una de las grandes diferencias respecto al Kodiaq está en la existencia de versiones completamente eléctricas. El E-5008 ofrece diferentes configuraciones de batería y potencia, con autonomías que pueden superar los 500 kilómetros WLTP. Esto amplía considerablemente las posibilidades para quienes quieren abandonar los motores de combustión sin renunciar a un SUV familiar de grandes dimensiones.

El Skoda mantiene argumentos importantes en motores tradicionales y en su oferta híbrida enchufable, pero el Peugeot permite elegir entre más tipos de electrificación.

Un interior que busca distinguirse

El 5008 utiliza el sistema Panoramic i-Cockpit, con una gran pantalla curva de 21 pulgadas que integra instrumentación y funciones multimedia.

El volante compacto, la consola elevada y los materiales crean una presentación bastante diferente a la de otros SUV familiares. También dispone de numerosos asistentes de conducción y diferentes soluciones de confort pensadas para viajar con comodidad.

El Kodiaq tiene una disposición interior más convencional, algo que puede resultar especialmente práctico para determinados conductores. Peugeot, en cambio, apuesta por una experiencia más tecnológica y visualmente llamativa.

En cuanto al precio, las versiones híbridas de acceso del 5008 pueden resultar competitivas frente a configuraciones equivalentes del Skoda, aunque la comparación debe hacerse siempre con el mismo equipamiento y condiciones comerciales.

El Peugeot no necesita superar al Kodiaq en todas las mediciones para resultar interesante. Su principal argumento está en combinar siete plazas, un diseño distintivo y una gama mecánica que incluye alternativas completamente eléctricas.

Para una familia que quiera un SUV grande y tecnológico, el 5008 ofrece una propuesta especialmente completa y con una personalidad muy marcada.