El Audi Q3 es bueno, moderno y, muy importante, más bonito que el BMW X1

Coches y Motos 18 OCT 2026 - 01:23h.

Además, en su versión de acceso ya incluye la etiqueta ECO de la DGT

Audi tiene un problema grave

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La elección entre un Audi Q3 y un BMW X1 no resulta sencilla. Ambos ofrecen calidad, tecnología y buenas prestaciones. Sin embargo, el SUV de Audi tiene un argumento que puede inclinar la balanza: su diseño. La renovación estrenada en 2025 le ha dado una imagen más moderna, deportiva y elegante. Para muchos conductores, incluso más atractiva que la de su rival de BMW.

El nuevo Audi Q3 apuesta por una carrocería de líneas marcadas, una parrilla protagonista y una presencia más contundente. Mantiene las proporciones de un SUV compacto, con 4,48 metros de longitud, prácticamente lo mismo que los 4,50 metros del BMW X1. También destaca por la calidad de sus materiales, sus acabados y un comportamiento equilibrado.

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La diferencia aparece al analizar el espacio. El BMW X1 ofrece un maletero de 540 litros, frente a los 420 litros del Audi Q3. Con los asientos abatidos, las capacidades alcanzan 1.600 y 1.525 litros, respectivamente. Por tanto, BMW tiene ventaja en practicidad, aunque ambos ofrecen espacio suficiente para las necesidades habituales de una familia.

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Duelo de alemanes premium

En el apartado mecánico, el Audi Q3 arranca en 48.530 euros con un motor de gasolina 1.5 TFSI microhíbrido de 150 CV y 250 Nm. Utiliza cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos, alcanza los 209 km/h y consume 6 litros cada 100 kilómetros. E incluye la etiqueta ECO de la DGT.

También existe un Audi Q3 2.0 TDI de 150 CV, disponible desde 48.990 euros. Desarrolla 340 Nm de par y alcanza los 202 km/h. Su rival directo es el BMW X1 sDrive18d, que cuesta 47.700 euros. Este último entrega 150 CV y 360 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y homologa 5 litros cada 100 kilómetros.

Los dos fabricantes tampoco escatiman en equipamiento. El Audi incorpora faros LED, cuadro digital, climatizador bizona y pantalla multimedia de 8,8 pulgadas. BMW responde con dos pantallas de 10,25 y 10,7 pulgadas, conectividad móvil y numerosos asistentes. Ambos ofrecen una experiencia tecnológica propia de una marca prémium.