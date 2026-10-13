Skoda convierte en una opción más accesible uno de sus SUV urbanos

Coches y Motos 13 OCT 2026 - 21:01h.

El Kamiq es el SUV más sencillo de la marca, pero ya es una gran opción para muchos

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

Compartir







El Skoda Kamiq lleva años demostrando que un SUV pequeño puede ser práctico sin necesidad de convertirse en un coche especialmente caro. No tiene una carrocería enorme ni pretende competir con modelos de categoría superior. Su principal virtud está en aprovechar muy bien el espacio y ofrecer una conducción sencilla, acompañada por motores conocidos y un equipamiento suficientemente completo.

La gama actual mantiene esa filosofía y permite acceder al modelo mediante versiones de gasolina relativamente económicas. Para quien quiera un SUV de una marca europea, con buen maletero y unas dimensiones fáciles de manejar, el Kamiq sigue siendo una opción que merece atención.

PUEDE INTERESARTE Kia lanza un eléctrico con tanta autonomía y un precio tan ajustado que ni Volkswagen ni Skoda pueden igualar el conjunto

Más espacio del que sugieren sus dimensiones

El Kamiq mide aproximadamente 4,24 metros de longitud. Es un tamaño muy razonable para moverse por ciudad, pero Skoda ha conseguido aprovecharlo especialmente bien.

La carrocería es relativamente alta y mantiene un techo poco inclinado hacia la parte posterior. Eso permite ofrecer una segunda fila cómoda para tratarse de un SUV urbano y facilita el acceso al habitáculo.

El maletero tiene 400 litros, una cifra suficiente para la compra semanal, el equipaje de una escapada o los objetos habituales de una familia pequeña. Además, el portón tiene una abertura amplia y la zona de carga presenta formas bastante aprovechables.

Skoda también incorpora algunas de sus conocidas soluciones Simply Clever, pequeños detalles pensados para facilitar el día a día. Son elementos sencillos, pero ayudan a explicar por qué sus coches suelen destacar en practicidad.

Por fuera, el Kamiq mantiene una imagen moderna sin resultar extravagante. Los faros divididos, la parrilla vertical y las protecciones inferiores le dan una apariencia de SUV, aunque su tamaño sigue siendo el de un compacto urbano.

Motores sencillos para controlar el presupuesto

La gama del Kamiq utiliza motores de gasolina TSI. La versión de acceso recurre al 1.0 de tres cilindros con 95 CV y cambio manual, una combinación suficiente para quien realiza principalmente desplazamientos urbanos y recorridos cortos.

Por encima aparece el 1.0 TSI de 115 CV, disponible con diferentes transmisiones según configuración. Es probablemente la alternativa más equilibrada para quienes también viajan habitualmente por carretera. El 1.5 TSI de 150 CV queda reservado a quienes buscan una respuesta más enérgica, especialmente cuando el coche circula cargado.

No hay una mecánica híbrida convencional ni enchufable. Por tanto, el Kamiq utiliza la etiqueta C en sus versiones de gasolina, una diferencia importante frente a rivales que ya ofrecen el distintivo ECO.

Pero también evita complicaciones. Son motores conocidos, con prestaciones razonables y una utilización muy sencilla.

Un SUV práctico que no necesita aparentar más

El interior ha recibido diferentes actualizaciones para mantener una presentación moderna. Dependiendo del acabado puede incorporar instrumentación digital, pantalla multimedia de mayor tamaño, climatizador automático y diferentes asistentes de conducción.

La disposición es bastante convencional, algo que muchos conductores agradecerán. Los mandos principales están bien situados y el habitáculo no intenta impresionar mediante soluciones especialmente complicadas.

Las ofertas comerciales permiten encontrar determinadas versiones por debajo de su tarifa oficial, aunque el precio final depende de financiación, descuentos y disponibilidad. Conviene comprobar esas condiciones antes de comparar con otros modelos.

El Kamiq tiene rivales muy interesantes, desde el Renault Captur hasta el Seat Arona o el Volkswagen T-Cross. Algunos ofrecen motores híbridos y otros destacan por un diseño más atrevido.

Skoda responde con una receta menos llamativa, pero muy efectiva. Ofrece espacio suficiente, un maletero práctico y motores que cubren las necesidades habituales sin obligar a comprar un SUV más grande.

Para quien quiera controlar el presupuesto y priorice la facilidad de uso, el Kamiq sigue teniendo mucho sentido. No necesita ser el coche más sofisticado del segmento para cumplir perfectamente con lo que se espera de él.