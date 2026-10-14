Más encanto, precio ajustado y una propuesta que puede convencer a muchos frente al Toyota Yaris Cross

Coches y Motos 14 OCT 2026 - 01:22h.

Este SUV francés es una buena alternativa al modelo japonés

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota Yaris Cross tiene una reputación muy sólida entre los SUV urbanos. Su sistema híbrido consume poco, ofrece etiqueta ECO y se ha convertido en una elección habitual para quienes buscan un coche práctico. Pero el Renault Captur lleva años demostrando que hay otras maneras de entender esta categoría.

El modelo francés combina un diseño atractivo, un habitáculo especialmente flexible y una gama mecánica que permite escoger entre diferentes niveles de electrificación. Además, sus versiones de acceso pueden resultar interesantes para quienes quieren controlar el presupuesto sin renunciar a un SUV suficientemente amplio.

Un diseño que ha ganado elegancia

El Captur actualizado presenta un frontal bastante diferente al de sus primeras generaciones. Los faros son más finos, la parrilla tiene una forma más marcada y las luces diurnas dibujan un motivo vertical reconocible.

El conjunto resulta más moderno y sofisticado, especialmente en los acabados superiores. De perfil mantiene una carrocería relativamente compacta, con protecciones inferiores y una línea de techo que no desciende exageradamente hacia atrás.

Esa decisión también beneficia al espacio interior. El Captur mide alrededor de 4,24 metros y ofrece una segunda fila deslizante, una característica especialmente útil en un coche de estas dimensiones.

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Los asientos posteriores pueden adelantarse para ganar maletero o retrasarse cuando interesa ofrecer más espacio para las piernas. En determinadas configuraciones, la capacidad de carga puede superar los 600 litros con la banqueta adelantada.

El Toyota Yaris Cross es algo más corto y destaca por su facilidad para moverse por ciudad, pero el Renault aprovecha especialmente bien cada centímetro de carrocería.

El híbrido es una de sus mejores versiones

Renault ha evolucionado su tecnología E-Tech y el Captur cuenta con una alternativa full hybrid de 160 CV en la gama más reciente.

El sistema combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y una transmisión automática específica. Puede circular utilizando electricidad durante numerosas fases urbanas y recupera energía al frenar.

No necesita enchufarse y obtiene la etiqueta ECO. Es una solución especialmente interesante para quien busca reducir consumos sin depender de un punto de carga.

El Toyota también utiliza un sistema híbrido autorrecargable y mantiene una ventaja importante en eficiencia, especialmente en determinadas condiciones urbanas.

Pero el Captur ofrece una respuesta potente y un habitáculo que puede resultar más versátil para familias que necesitan adaptar constantemente el espacio.

Un coche que encaja en necesidades muy diferentes

La gama del Renault también contempla motores de acceso más sencillos y diferentes niveles de equipamiento. Eso permite encontrar alternativas más económicas que las versiones híbridas superiores.

En el interior destaca la pantalla vertical del sistema multimedia, que puede incorporar servicios de Google. La navegación y las funciones conectadas resultan especialmente cómodas para quien utiliza habitualmente aplicaciones durante sus desplazamientos.

También hay mandos físicos para la climatización y una presentación bastante cuidada, especialmente después de la última actualización.

El Yaris Cross tiene argumentos muy sólidos. Su tamaño facilita aparcar, el sistema híbrido es eficiente y Toyota cuenta con una reputación de fiabilidad ampliamente consolidada.

El Captur responde con una carrocería atractiva, una segunda fila deslizante y una gama que permite ajustar mejor el presupuesto según la mecánica elegida.

Para quien necesite un SUV urbano principalmente para desplazarse solo, el Toyota puede ser una opción excelente. Pero cuando aparecen niños, equipaje o viajes frecuentes, la flexibilidad del Renault empieza a tener mucho valor.

No es simplemente una alternativa más barata en determinadas versiones. Es un coche que ofrece una combinación de diseño, espacio y facilidad de uso especialmente convincente.

Y ahí está su principal atractivo frente al Toyota: consigue mantener unas dimensiones compactas sin renunciar a soluciones propias de un SUV familiar.