JAECOO acerca a más compradores uno de sus SUV híbridos más potentes, equipados y sofisticados

Coches y Motos 11 OCT 2026 - 19:27h.

Casi 280 CV de potencia, 90 km de autonomía eléctrica, espacio para toda la familia y menos de 25.000 euros

JAECOO se hace un hueco en el mercado español gracias a un SUV que supera los 30.000 euros

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Tener un SUV híbrido enchufable con casi 280 CV, un equipamiento abundante y una presentación cercana a la de modelos más caros ya no exige necesariamente un presupuesto elevado. JAECOO quiere demostrarlo con el JAECOO 7 SHS-P, una de las versiones más interesantes de su catálogo. La marca apuesta por una fórmula sencilla: ofrecer mucha tecnología, buenas prestaciones y una relación calidad-precio difícil de ignorar.

El principal argumento comercial de este modelo es su precio promocionado desde 24.550 euros, una cantidad especialmente llamativa para un vehículo de estas características. Con esta propuesta, JAECOO busca ganar terreno frente a alternativas consolidadas como el Kia Sportage y el MG HS. Además, la firma respalda su producto con una garantía de siete años o 150.000 kilómetros, un aspecto que puede resultar decisivo para muchos compradores.

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El mejor Jaecoo 7 es el híbrido enchufable

La gama del JAECOO 7 contempla tres alternativas mecánicas, aunque la híbrida enchufable SHS-P destaca por su combinación de potencia y eficiencia. Su sistema de propulsión desarrolla 279 CV, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos. El consumo combinado homologado es de 2,4 litros cada 100 kilómetros, una cifra WLTP que depende de aprovechar la recarga de la batería, y anuncia una autonomía eléctrica de 90 km.

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Su aspecto exterior también contribuye a diferenciarlo. El JAECOO 7 apuesta por líneas rectas, una parrilla de grandes dimensiones y una carrocería de presencia robusta. Mide 4,50 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,68 de alto. La distancia entre ejes alcanza los 2,65 metros. Por su parte, el maletero ofrece 424 litros, ampliables hasta 1.349 al abatir los asientos posteriores.

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El equipamiento de acceso ya viene muy completo

Donde el fabricante quiere marcar distancias es en el equipamiento de serie. La oferta se divide en cuatro acabados: Pure, Select, Business y Exclusive. Desde el más accesible incluye llantas de 19 pulgadas, faros Full LED y techo solar panorámico. También dispone de climatizador bizona, portón eléctrico y asientos delanteros con regulación eléctrica, calefacción y ventilación.

El apartado tecnológico tampoco se queda atrás. El habitáculo incorpora un cuadro digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia de 14,8 pulgadas, con navegación conectada y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. A ello suma cargador inalámbrico, cámaras 3D y numerosos asistentes, entre ellos control de crucero adaptativo, frenada automática y detector de ángulo muerto.