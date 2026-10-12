Peugeot presume de vanguardia con uno de sus coches más llamativos y elegantes de los últimos años

Coches y Motos 12 OCT 2026 - 14:46h.

Su diseño coupé llama la atención de todas las miradas

Peugeot tiene un todo en uno con un diseño espectacular

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No todos los coches necesitan parecerse a un SUV para conquistar al público. Peugeot lo tiene claro y el 408 es una buena demostración. La marca francesa ha creado un automóvil difícil de encasillar, a medio camino entre una berlina y un crossover. Su carrocería estilizada, sus líneas afiladas y una imagen elegante lo convierten en una de sus propuestas más originales.

El Peugeot 408 tiene personalidad propia. Su frontal agresivo contrasta con una silueta alargada y una zaga de inspiración deportiva. Mide 4,69 metros de longitud y dispone de una distancia entre ejes de 2,79 metros. Estas proporciones favorecen el espacio interior. Además, ofrece un maletero de 536 litros, ampliables hasta 1.611. Una combinación de diseño y funcionalidad con la que pretende competir frente al BMW X2, Cupra Tavascan y Toyota RAV4.

El Peugeot más atrevido de los últimos años

La apuesta por la modernidad continúa en el habitáculo. El conocido Peugeot i-Cockpit aporta una disposición característica de los mandos y la instrumentación. La gama contempla tres acabados: Allure Plus, GT Plus y Executive Plus. Desde el primero incorpora faros Full LED, cámara trasera, acceso y arranque manos libres, parabrisas acústico y llantas de aleación de 17 pulgadas.

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Otro de sus argumentos es la variedad mecánica. Peugeot ofrece tres alternativas electrificadas para adaptarse a diferentes necesidades. La versión de acceso utiliza un motor de gasolina 1.2 híbrido ligero de 145 CV, asociado a una transmisión automática y tracción delantera. Entrega 230 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y homologa 5,1 l/100 km.

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Elegancia, carácter premium y mucha eficiencia

Esta variante tiene un precio de catálogo de 36.920 euros, aunque Peugeot la anuncia desde 31.499 euros. También ofrece financiación mediante cuotas de 240 euros mensuales, con una entrada de 8.049,51 euros y un último pago de 20.063,94 euros.

La segunda opción es el híbrido enchufable de 225 CV. Combina un motor de gasolina de 180 CV con otro eléctrico de 125 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y permite recorrer hasta 63 kilómetros en modo eléctrico. Su precio comienza en 40.920 euros.

La gama se completa con el Peugeot E-408, completamente eléctrico. Desarrolla 213 CV, anuncia 456 kilómetros de autonomía y cuesta desde 41.760 euros.