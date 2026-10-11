Más presencia, precio accesible y, para la mayoría, una propuesta más equilibrada que el Nissan Qashqai

Coches y Motos 11 OCT 2026 - 21:12h.

Elegante, muy eficiente y un confort en la marcha inmejorable

Mariposas en el estómago con la promoción de Nissan para el Qashqai

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El Nissan Qashqai lleva años siendo uno de los grandes protagonistas del mercado SUV. Sin embargo, existen alternativas que pueden resultar más interesantes para determinados compradores. Una de ellas es el Mazda CX-30, un modelo que combina una imagen elegante, buenos acabados y un comportamiento convincente. La marca japonesa apuesta por un producto equilibrado, pensado para quienes buscan algo más que un vehículo familiar.

El Mazda CX-30 destaca especialmente por su diseño. Su carrocería presenta líneas suaves, una parrilla de gran tamaño y una silueta deportiva que transmite personalidad. Mide 4,39 metros de longitud y tiene una distancia entre ejes de 2,65 metros. Su tamaño facilita los desplazamientos urbanos sin renunciar a una buena presencia. También compite con el Toyota C-HR y el Kia Niro.

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Elegancia y fiabilidad japonesa

En el interior, Mazda mantiene su apuesta por la calidad de materiales y una distribución sencilla de los mandos. El habitáculo transmite una sensación de solidez y está pensado para facilitar la conducción. El maletero dispone de 430 litros, ampliables hasta 1.406. Una capacidad suficiente para afrontar viajes, compras y desplazamientos familiares.

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Este Mazda está anunciado desde 31.870 euros en la web oficial de la marca. La versión de acceso utiliza un motor de gasolina e-Skyactiv-G de 2,5 litros, con 140 CV y 238 Nm. Incorpora tecnología híbrida ligera M Hybrid de 24 voltios, que le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT. Cuenta con tracción delantera y cambio manual de seis velocidades, aunque también está disponible con transmisión automática.

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Dos (cuatro) versiones mecánicas y siete acabados

Esta mecánica acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos, alcanza 194 km/h y homologa un consumo que ronda los 6 l/100 km. Para quienes necesitan mayores prestaciones, Mazda ofrece un segundo motor de gasolina e-Skyactiv-G de 2,0 litros y 186 CV. Puede combinarse con tracción delantera o total, además de cambio manual o automático.

La gama contempla siete acabados. El más accesible, denominado Prime-Line, ya incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED, control de crucero adaptativo y sensores traseros de aparcamiento. También incorpora pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y asistente de voz Alexa.