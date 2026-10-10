Atractivo por fuera, con un coste más llevadero y, para la mayoría, más completo que el Peugeot 2008

Coches y Motos 10 OCT 2026 - 11:23h.

Una de las opciones más inteligentes para urbanitas que no quieren renunciar a escapadas de fin de semana

Peugeot tiene un todo en uno con un diseño espectacular

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El Renault Captur ha cambiado bastante con su última renovación. La marca francesa ha modernizado especialmente el frontal, ahora más cercano a sus últimos modelos. El resultado es un B-SUV atractivo, tecnológico y con argumentos suficientes para competir con el Peugeot 2008, o con otras alternativas como el Opel Mokka, Seat Arona, Toyota Yaris Cross o Volkswagen T-Roc.

Renault mantiene unas dimensiones fáciles de manejar. El Captur mide 4,24 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,64 metros. Uno de sus puntos fuertes está detrás. El maletero puede ofrecer 487 litros y alcanzar los 1.596 litros abatiendo los asientos, cifras interesantes para un coche de este tamaño.

El nuevo Renault Captur se puede elegir en tres versiones mecánicas

También destaca por precio. Renault anuncia actualmente la versión de acceso por 22.935 euros al contado o 20.235 euros financiados. Utiliza un motor de gasolina 1.5 TCe de 115 CV y 190 Nm, asociado a un cambio manual. Alcanza 168 km/h, tarda 14,3 segundos en acelerar de 0 a 100 km/h y homologa 5,7 l/100 km.

La segunda alternativa resulta especialmente interesante para quienes buscan reducir el coste de utilización. El Captur GLP emplea un 1.2 TCe adaptado a este combustible, con 120 CV y 200 Nm. Mantiene el cambio manual, alcanza 180 km/h y registra 5,9 l/100 km. Renault lo ofrece por 22.935 euros al contado o 20.237 euros financiados.

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Diseño atractivo, equipamiento completo y mucha eficiencia

Por encima aparece el híbrido autorrecargable de 160 CV y 270 Nm. Esta versión incorpora cambio automático y mejora claramente las prestaciones. Completa el 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza 180 km/h. Su precio también sube: 27.935 euros al contado y 24.635 euros financiados.

La gama se divide en Evolution, Techno y Esprit Alpine. Incluso el primero ofrece una dotación bastante completa. Incluye pantalla central openR link de 10,4 pulgadas, instrumentación digital de 7 pulgadas, cámara trasera, aire acondicionado, tarjeta manos libres, luces LED y sensores posteriores de aparcamiento. Y se completa con frenada automática de emergencia, control de crucero, asistente inteligente de velocidad y prevención de cambio involuntario de carril.