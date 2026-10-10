BMW tiene listo un nuevo coche para todos los bolsillos

Coches y Motos 10 OCT 2026 - 00:21h.

Aunque no será un low cost, sí que será más accesible para muchos conductores

No es barato, pero este BMW es un icono

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BMW quiere que su nueva generación de eléctricos no sea territorio exclusivo de los bolsillos más holgados. La marca alemana prepara un modelo completamente nuevo que se convertirá en el Neue Klasse más asequible de su catálogo. Llegará para ampliar por abajo una familia que acaba de comenzar su despliegue y que cambiará profundamente la gama durante los próximos años.

El futuro modelo se colocará por debajo del BMW iX3 y del nuevo i3 eléctrico. Todavía no tiene nombre confirmado, pero su posicionamiento permite imaginar algo cercano a un Serie 1 eléctrico o incluso una alternativa compacta al iX1. Lo importante será su precio. El actual iX3 arranca en 65.141,90 euros, una cifra que deja mucho espacio para colocar un eléctrico bastante más accesible.

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Se acerca un nuevo BMW eléctrico de acceso

BMW tendrá que esperar para conseguirlo. Este nuevo coche llegará más de dos años después del iX3. La explicación está en la tecnología. Los primeros Neue Klasse estrenarán sistemas y procesos industriales costosos. Con el paso del tiempo, BMW espera abaratar su producción y trasladarlos posteriormente a coches más pequeños. Es una estrategia habitual para democratizar nuevas tecnologías.

También está decidido que será un modelo 100% eléctrico. BMW no contempla inicialmente versiones de autonomía extendida con motor de combustión. Además, estará especialmente pensado para Europa y ocupará un espacio importante dentro del catálogo. El Serie 2 Active Tourer desaparecerá y no tendrá un sustituto directo, dejando margen para reorganizar la zona más accesible de la gama.

La compañía también quiere acelerar el desarrollo de sus próximos coches. BMW pretende utilizar más inteligencia artificial, reducir costes y evitar problemas en la cadena de suministro. El objetivo consiste en fabricar nuevos modelos en menos tiempo y mejorar la rentabilidad. El Neue Klasse económico será una pieza especialmente importante de ese plan.