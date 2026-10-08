Seat adelanta al Sandero en ventas ahora en España con el icono de los 90

Coches y Motos 08 OCT 2026 - 23:52h.

El Seat Ibiza se mantiene como una referencia en nuestras carreteras

Seat tiene una nueva maravilla

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El Seat Ibiza vuelve a demostrar que todavía tiene mucho que decir. El utilitario que se convirtió en uno de los grandes iconos españoles durante los años 90 ha conseguido superar al Dacia Sandero en las matriculaciones de septiembre. El Ibiza terminó el mes como el segundo coche más vendido en España, únicamente por detrás del Tesla Model 3.

El mercado español cerró septiembre de 2026 con 68.544 vehículos nuevos matriculados, según los datos de Anfac. La cifra supone un crecimiento del 10,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El automóvil mantiene así su tendencia positiva pese a un escenario marcado por los cambios tecnológicos.

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El Tesla Model 3 cerró septiembre como el coche más vendido en España

Sorprendentemente, el Tesla Model 3 marcó el ritmo de las matriculaciones. Consiguió la primera posición con 2.528 unidades vendidas. Justo detrás aparece el Seat Ibiza, con 2.183 unidades. El modelo español consiguió superar por muy poco al Dacia Sandero, que terminó septiembre con 2.157 matriculaciones.

Tesla Model 3: 2.528 unidades matriculadas. SEAT Ibiza: 2.183 unidades matriculadas. Dacia Sandero: 2.157 unidades matriculadas. Toyota Corolla: 2.138 unidades matriculadas. Toyota C-HR: 2.121 unidades matriculadas. Toyota Yaris Cross: 1.720 unidades matriculadas. Renault Captur: 1.488 unidades matriculadas. Opel Corsa: 1.414 unidades matriculadas. SEAT Arona: 1.413 unidades matriculadas. MG ZS: 1.399 unidades matriculadas.

Las ventas siguen al alza en España en 2026

La diferencia fue de solamente 26 coches, pero permite al Ibiza anotarse una pequeña victoria frente al gran dominador del mercado español. El Sandero sigue mandando cuando se observa todo el ejercicio. El Dacia acumula 25.926 unidades en 2026, mientras que el Seat Ibiza ocupa la segunda posición con 22.020 matriculaciones.

Mientras tanto, España acumula ya 912.059 matriculaciones durante 2026, un 6,7% más que el año anterior. A pesar de la continua subida de precios, el mercado español sigue al alza.