El nuevo BMW estará por encima del X7 y lleva el lujo a otra dimensión

Coches y Motos 08 OCT 2026 - 21:38h.

BMW prepara la llegada de dos nuevos modelos, uno de acceso y uno muy top

El nuevo BMW es el familiar más espectacular que ha fabricado BMW y supera a modelos más caros

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El BMW X7 dejará de ser el techo de la gama SUV de la marca alemana. BMW prepara un nuevo modelo todavía más grande, exclusivo y lujoso. La compañía lo define como un SAV y ya ha confirmado que ocupará una posición superior al X7. Su nombre todavía es una incógnita, aunque aparecen posibilidades como X8 o X9.

BMW quiere llevar con este vehículo el lujo a otro nivel. El modelo estará adaptado especialmente a las necesidades del mercado norteamericano, donde los SUV de gran tamaño tienen una presencia importante. La marca todavía no ha aclarado si será exclusivo de Estados Unidos o si posteriormente llegará también a Europa.

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BMW prepara otro SUV que coronará la gama por encima del X7

La fabricación podría tener una conexión evidente con Spartanburg, Carolina del Sur. BMW ya produce allí buena parte de su gama SUV. De sus instalaciones estadounidenses salen actualmente los X3, X5, X6, X7 y XM, además de diferentes variantes deportivas M. La fábrica trabaja, según la propia compañía, prácticamente al límite de su capacidad.

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Tampoco está decidido públicamente qué ocurrirá con el BMW XM. El nuevo buque insignia podría convertirse en una especie de sustituto indirecto si finalmente el polémico SUV deportivo no recibe una segunda generación. Por ahora, BMW guarda sus cartas y no ha desvelado las características técnicas de su futuro modelo.

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También llegará un nuevo SUV eléctrico ‘asequible’

Este enorme SAV formará parte de una estrategia mucho más amplia. BMW pretende mejorar su rentabilidad, reducir los tiempos necesarios para desarrollar nuevos vehículos y contener los costes. La inteligencia artificial tendrá un papel creciente en los procesos internos y en la optimización de la producción.

En el extremo contrario llegará otro BMW completamente nuevo. La marca trabaja en un Neue Klasse eléctrico más asequible, que se situará por debajo del iX3 y del futuro i3 eléctrico. Este modelo llegará cuando BMW haya conseguido reducir el coste de la nueva tecnología. Europa será uno de sus mercados prioritarios.