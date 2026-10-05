Más atractivo, asequible y, para muchos, una compra más redonda que el Toyota Corolla

Japonés, fiable, carácter premium y mucha eficiencia

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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El Mazda 3 sigue siendo uno de esos compactos que consiguen diferenciarse sin recurrir a soluciones extrañas. Su diseño tiene mucha personalidad y el interior ofrece una calidad que lo acerca a modelos bastante más caros. Es una alternativa al Toyota Corolla, pero también puede mirar sin complejos a Audi A3, BMW Serie 1 o Mercedes Clase A.

Mazda pide 28.265 euros por la versión de acceso. No es precisamente un precio de derribo, aunque a cambio encontramos un coche bien equipado desde el primer escalón. Además, conserva algo cada vez menos habitual: un motor de gasolina de buena cilindrada y la posibilidad de elegir cambio manual.

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Dos versiones mecánicas a elegir

Ese motor es un 2.5 E-Skyactiv-G, asistido por tecnología MHEV de 48V, que desarrolla 140 CV y 238 Nm de par. Con la caja manual de seis velocidades y tracción delantera, el Mazda 3 acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y alcanza 206 km/h. Su consumo medio homologado se queda en 5,9 l/100 km y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

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Quien prefiera olvidarse del embrague también tiene alternativa. Mazda permite montar una transmisión automática pagando unos 2.300 euros adicionales. De esta forma, la gama mantiene una configuración sencilla, pero ofrece las dos opciones que todavía buscan muchos conductores a la hora de comprar un compacto.

El equipamiento de acceso ya convence

El acabado Prime-Line tampoco parece una versión de acceso al uso. Lleva llantas de 16 pulgadas, faros LED, aire acondicionado, retrovisores eléctricos calefactables y sensor de aparcamiento trasero. También incorpora control de crucero adaptativo, un elemento especialmente útil tanto en carretera como en viajes largos.

Dentro destaca la pantalla de 10,25 pulgadas del sistema Mazda Connect. Incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, asistente por voz Alexa, radio digital, conexión USB-C y seis altavoces. Mazda apuesta por un habitáculo sencillo y cuidado, donde los materiales y los ajustes siguen siendo uno de sus puntos fuertes.