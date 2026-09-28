Volkswagen democratiza uno de sus compactos más icónicos

Coches y Motos 28 SEP 2026 - 05:02h.

El Golf no es barato, pero con ciertas ofertas es una tentación

Volkswagen reinventa el Polo

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El Volkswagen Golf lleva medio siglo sirviendo como referencia para explicar qué debe ofrecer un compacto europeo. La generación actual conserva esa misión mediante motores de acceso razonables, versiones con etiqueta ECO, híbridos enchufables y deportivos que comparten la misma carrocería. No es el coche más barato de su categoría, pero continúa siendo la forma más asequible de acceder a uno de los nombres esenciales de Volkswagen.

Democratizar el Golf no significa convertirlo en un producto básico. Consiste en mantener una versión utilizable sin obligar a comprar una gran potencia o un acabado cargado de opciones. Desde ahí, la gama puede crecer hasta cubrir necesidades completamente distintas.

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El equilibrio sigue siendo su cualidad principal

La carrocería mide poco más de 4,28 metros y mantiene cinco puertas, una buena superficie acristalada y un portón bastante vertical. Es fácil de aparcar, pero ofrece suficiente espacio para funcionar como único coche de una pareja o una familia pequeña.

Las plazas posteriores admiten adultos y el maletero de las versiones convencionales ronda los 380 litros. No bate récords, aunque la abertura es amplia y las formas permiten aprovechar bien el espacio. La carrocería Variant amplía mucho la capacidad para quien necesite transportar equipaje regularmente.

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Al volante, el Golf evita reacciones bruscas. La dirección es precisa, la suspensión filtra correctamente y el coche mantiene estabilidad en autopista. Esa naturalidad permite que una persona se adapte en pocos minutos, una cualidad que ha acompañado al modelo durante generaciones.

La actualización corrige parte de sus excesos digitales

El interior conserva instrumentación digital y una pantalla central de mayor tamaño, pero el sistema ha mejorado su velocidad y organización. Volkswagen también ha revisado determinados controles táctiles y ha recuperado accesos más claros para varias funciones.

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La presentación continúa siendo sobria. Hay materiales agradables en las zonas visibles y una postura de conducción fácil de ajustar. No pretende crear un ambiente espectacular; busca que los mandos, la información y el espacio funcionen correctamente durante años.

Según acabado, aparecen navegación conectada, asistentes para autopista, cámara, iluminación ambiental y faros avanzados. Las versiones sencillas evitan parte de ese contenido, aunque mantienen seguridad, conectividad y climatización suficientes para el uso cotidiano.

Del motor de acceso al GTI y al enchufable

La oferta incluye gasolina, diésel y alternativas eTSI con tecnología de 48 voltios y etiqueta ECO. Los motores de menor potencia permiten contener el precio, mientras que los eTSI añaden cambio automático y una respuesta más suave en ciudad.

Los híbridos enchufables actuales ofrecen autonomías eléctricas considerablemente mayores que sus predecesores. Para quien cargue en casa, pueden cubrir la rutina sin gasolina y conservar el motor térmico para viajar. El GTI mantiene, por su parte, una interpretación deportiva perfectamente utilizable a diario.

El Golf democratiza un icono porque no reserva su esencia para una edición costosa. La postura, la facilidad de conducción y la carrocería práctica están presentes desde las versiones normales. Hay compactos más económicos y modelos con diseños mucho más atrevidos, pero pocos han conseguido mantenerse durante tanto tiempo como una compra comprensible. Entrar en la historia del Golf continúa siendo relativamente accesible, y esa es una parte fundamental de su éxito.