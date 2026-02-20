Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Nissan Qashqai, bonito por fuera, amplio por dentro y con descuento impactante

nissan_qashqai_20251jpg.jpg
Nissan Qashqai. Nissan
El Nissan Qashqai vive su tercera generación. Fue el SUV que lo cambió todo. El que marcó tendencia. Hoy sigue siendo una referencia. Y tras unos meses discretos, ha recuperado fuerza. Ahora llega con un descuento impactante que vuelve a ponerlo en el punto de mira.

Por fuera es atractivo. Moderno. Proporcionado. Mide 4.425 mm de largo y ofrece una sólida batalla de 2.665 mm. Eso se traduce en buen espacio interior. El maletero anuncia 504 litros, ampliables hasta 1.593 litros. Es amplio. Es práctico. Y es ideal para el día a día.

Nissan-Qashqai-2
Nissan-Qashqai-2. eldesmarque.com

Precios ajustados en todas sus versiones

El precio también juega a su favor. Sobre catálogo parte desde 31.200 euros. Pero la marca lo anuncia desde 26.450 euros. Una rebaja importante. Una diferencia que cambia la percepción. De repente, el Qashqai vuelve a ser una compra muy lógica.

La versión de acceso monta el 1.3 DiG-T gasolina con sistema MHEV. Entrega 140 CV y 240 Nm de par. Cambio manual de seis relaciones. Tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos. Homologa 6,3 l/100 km. Prestaciones equilibradas. Consumo razonable.

El acabado Acenta es completo. Incluye pantalla central de 12,3 pulgadas. Cuadro digital TFT de 7”. Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Climatizador dual. Arranque sin llave. Cámara trasera. Sensores de aparcamiento. Faros Full LED. Siete airbags. Control de crucero inteligente. Seguridad y conectividad sin extras obligatorios.

Nissan-Qashqai
Nissan-Qashqai. eldesmarque.com

Para muchos, el mejor es el HEV de 190 CV

Por encima hay más opciones. Un MHEV de 158 CV desde 29.575 euros. Y la alternativa más interesante para muchos: el e-Power. Combina un motor eléctrico con un gasolina que actúa como generador. Entrega 190 CV y 260 Nm. Acelera en 9,2 segundos y consume solo 5,1 l/100 km.

El e-Power parte desde 31.725 euros al contado o 30.475 euros financiado. Mantiene el acabado Acenta con equipamiento muy completo. Pantalla de 12,3”. Faros Full LED. Cámara trasera. Climatizador dual. Sensores. El Qashqai vuelve a ser fuerte. Es bonito por fuera, amplio por dentro y ahora, además, muy competitivo.

