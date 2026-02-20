Nissan Qashqai, bonito por fuera, amplio por dentro y con descuento impactante

Coches y Motos 20 FEB 2026 - 23:33h.

El SUV que lo cambió todo es ahora una de las opciones inteligentes del mercado

Nissan recupera su mejor todoterreno

El Nissan Qashqai vive su tercera generación. Fue el SUV que lo cambió todo. El que marcó tendencia. Hoy sigue siendo una referencia. Y tras unos meses discretos, ha recuperado fuerza. Ahora llega con un descuento impactante que vuelve a ponerlo en el punto de mira.

Por fuera es atractivo. Moderno. Proporcionado. Mide 4.425 mm de largo y ofrece una sólida batalla de 2.665 mm. Eso se traduce en buen espacio interior. El maletero anuncia 504 litros, ampliables hasta 1.593 litros. Es amplio. Es práctico. Y es ideal para el día a día.

Precios ajustados en todas sus versiones

El precio también juega a su favor. Sobre catálogo parte desde 31.200 euros. Pero la marca lo anuncia desde 26.450 euros. Una rebaja importante. Una diferencia que cambia la percepción. De repente, el Qashqai vuelve a ser una compra muy lógica.

La versión de acceso monta el 1.3 DiG-T gasolina con sistema MHEV. Entrega 140 CV y 240 Nm de par. Cambio manual de seis relaciones. Tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos. Homologa 6,3 l/100 km. Prestaciones equilibradas. Consumo razonable.

El acabado Acenta es completo. Incluye pantalla central de 12,3 pulgadas. Cuadro digital TFT de 7”. Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Climatizador dual. Arranque sin llave. Cámara trasera. Sensores de aparcamiento. Faros Full LED. Siete airbags. Control de crucero inteligente. Seguridad y conectividad sin extras obligatorios.

Para muchos, el mejor es el HEV de 190 CV

Por encima hay más opciones. Un MHEV de 158 CV desde 29.575 euros. Y la alternativa más interesante para muchos: el e-Power. Combina un motor eléctrico con un gasolina que actúa como generador. Entrega 190 CV y 260 Nm. Acelera en 9,2 segundos y consume solo 5,1 l/100 km.

El e-Power parte desde 31.725 euros al contado o 30.475 euros financiado. Mantiene el acabado Acenta con equipamiento muy completo. Pantalla de 12,3”. Faros Full LED. Cámara trasera. Climatizador dual. Sensores. El Qashqai vuelve a ser fuerte. Es bonito por fuera, amplio por dentro y ahora, además, muy competitivo.