David Torres 11 NOV 2026 - 17:01h.

Valencia Basket tendrá una plaza fija en la Euroliga

Este mes se conocerá que tiene plaza fija en la Euroliga

Compartir







ValenciaEn la semana que se ha conocido que Valencia Basket tendrá una plaza fija en la Euroliga, el primer equipo masculino volverá a contar con el apoyo de su afición 16 días después de su último partido como local para recibir al FC Bayern Munich (jueves 12, 20:30h, Roig Arena, #Vamos) en un partido correspondiente a la jornada 11 de la EuroLeague. Tras terminar su tour como visitante con tres victorias en sus últimos tres partidos, el equipo taronja tiene la oportunidad de marcar un nuevo mejor registro de inicio en el caso de sacar la victoria, aunque fue precisamente un equipo alemán (el ALBA Berlín) el que impidió ese 8-3 en la temporada 2020-21. Aunque los precedentes son favorables al equipo taronja cuando ha jugado como local ante este rival, para mantener el buen momento de forma que le ha permitido ganar siete de sus últimos ocho partidos necesitará bajar la eficacia ofensiva de un equipo bávaro que está entre los mejores en el porcentaje de tiro de dos puntos. Y sobreponerse de nuevo a sus problemas de efectivos en el juego interior, aunque Mo Gueye podría regresar después de haberse perdido los últimos tres partidos por unas molestias en el pie derecho. Nate Reuvers (pie izquierdo) y Nikola Mirotic (aductor izquierdo) seguirán sin estar disponibles. Valencia Basket ocupa actualmente la tercera posición en la EuroLeague, con un balance de 7-3.

El FC Bayern Munich ha subido hasta la 17ª posición después de colocar el 3-7 en su casillero con su triunfo de la semana pasada en la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne y se ha revelado como un visitante peligroso que ha ganado la mitad de sus partidos fuera de casa en la EuroLeague (también se fue con la victoria en las pistas del Hapoel IBI Tel Aviv y el Anadolu Efes Istanbul). Y lo ha hecho con un gran despliegue ofensivo que le permite tener a tres jugadores entre los quince mejores en porcentaje de tiro de dos y a la única pareja de jugadores del mismo equipo que anotan más de dos triples por partido con un porcentaje por encima del 43% (la que forman su máximo anotador Duane Washington y Andreas Obst). Con una plantilla de la que salió ayer Kamar Baldwin disponible al completo, los bávaros consolidaron su liderato de la liga alemana con un claro triunfo en Wurzburg en el que el entrenador Gavel le pudo dar descanso a Jokubaitis, a Obst y al extaronja Vladimir Lucic.