Warhammer Survivors: el Emperador también quiere echarse otra partida más

La fórmula de Vampire Survivors se arma hasta los dientes con personajes de Warhammer 40.000 y Age of Sigmar

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Auroch Digital, responsables de Warhammer 40.000: Boltgun, conoce bien el material con el que trabaja. Su propuesta sigue muy de cerca a Vampire Survivors, aunque encuentra algunos trucos propios para que la licencia aporte algo más que marines espaciales a la carnicería. Hemos probado este frenético Warhammer Survivors en Nintendo Switch 2 y su mayor virtud está clara: cuando todo encaja, cuesta soltarlo.

Elegimos personaje, entramos en un escenario y procuramos sobrevivir. Los ataques son automáticos; nosotros decidimos por dónde movernos y qué mejoras escoger al subir de nivel. Conseguir experiencia exige acercarse al peligro, pero acercarse demasiado suele terminar con nuestro héroe criando malvas. La gracia está en encontrar ese equilibrio mientras combinamos armas, habilidades y ventajas pasivas.

Las primeras partidas resultan demasiado familiares. Los desbloqueos, las mejoras permanentes compradas con oro y la estructura de progresión pisan terreno conocido. Si ya habéis quemado Vampire Survivors, aquí vais a encontrar pocas sorpresas de entrada.

Por suerte, aparecen los aliados. Algunas mejoras incorporan compañeros que nos acompañan con sus ataques y habilidades pasivas, permitiendo formar una pequeña escuadra. No necesitan cuidados ni reciben daño, así que podemos disfrutar del despliegue sin ejercer de niñera imperial. Es una incorporación sencilla que anima las partidas y abre combinaciones interesantes. Eso sí, no hay cooperativo: los colegas los pone el juego.

Dos universos, muchas ganas de repartir

La convivencia de Warhammer 40.000 y Age of Sigmar es uno de sus mejores reclamos. Cambiar de universo trae personajes, armas, enemigos, música e incluso una interfaz diferente. Pasamos de la escabechina futurista a la fantasía de Games Workshop con suficientes cambios para recuperar las ganas de experimentar.

Hay decenas de personajes por desbloquear y guiños que los aficionados reconocerán enseguida, incluidos objetos relacionados con el propio hobby de las miniaturas. Los dados y los botes de pintura también tienen sitio en esta fiesta.

Pero lo interesante está en cómo se comportan los enemigos. Sus resistencias, cargas y efectos de estado obligan a prestar atención a nuestra configuración. El veneno, las ralentizaciones y otras alteraciones añaden decisiones, mientras los jefes comprueban si hemos construido una máquina de matar o un señor muy entusiasta con equipo insuficiente.

El acabado de píxeles cumple con su propósito y permite reconocer ese universo desmesurado en formato diminuto. La historia, en cambio, apenas tiene presencia. El atractivo está en jugar con sus juguetes.

Antes de arrasar, toca picar piedra

El principal problema es lo que cuesta llegar a la parte más sabrosa. La dificultad aprieta pronto y la progresión inicial exige repetir partidas para reunir mejoras y superar requisitos. Hay derrotas que enseñan y otras que simplemente nos mandan a seguir ahorrando.

Cuando ampliamos las opciones, las sinergias y los enfrentamientos especiales sostienen mucho mejor el interés. Aun así, la dependencia de una fórmula tan reconocible y la repetición limitan su recorrido.

Warhammer Survivors es un buen chute de destrucción, especialmente apetecible para los aficionados a Games Workshop. Los dos universos y las escuadras aportan personalidad, aunque le falta agilizar el arranque y arriesgar más para estar entre los grandes del género. Nosotros hemos vuelto a entrar. Solo una partida, claro.