PUBG: Final Circle lleva el battle royale a los juegos de cartas

Gustavo Maeso Madrid, 29 OCT 2026 - 17:55h.

CardMonster anuncia un juego de cartas físico basado en el universo de PUBG: Battlegrounds, en el que solo puede quedar un superviviente

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El universo de PUBG: Battlegrounds está a punto de dar el salto de las pantallas a las mesas de juego. La desarrolladora surcoreana CardMonster ha anunciado PUBG: Final Circle, un nuevo juego de cartas físico inspirado en el popular battle royale de KRAFTON, que promete trasladar toda la tensión de sus enfrentamientos a partidas para entre dos y cinco jugadores. Y sí, aquí también tendremos que conseguir armas, eliminar a nuestros rivales y sobrevivir hasta el último círculo para llevarnos la ansiada cena de pollo.

La propuesta pretende recuperar algunos de los elementos más reconocibles de PUBG y adaptarlos a una experiencia de estrategia con cartas, habilidades especiales y enfrentamientos directos entre jugadores. En lugar de recorrer enormes escenarios con un fusil de asalto entre las manos, tendremos que administrar nuestras cartas, aprovechar el equipamiento disponible y anticiparnos a las decisiones de nuestros adversarios. El objetivo seguirá siendo exactamente el mismo: convertirnos en el último superviviente de la partida.

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Así funciona PUBG: Final Circle: armas, estrategia y combates con cartas

PUBG: Final Circle es un juego de cartas de tipo trick-taking, una mecánica que podríamos traducir como juego de bazas, aunque en este caso está adaptada a los enfrentamientos propios de un battle royale.

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Cada participante comienza la partida controlando un personaje con habilidades únicas. A medida que avanzan las rondas, se van descubriendo nuevos campos de batalla en los que los jugadores tendrán que conseguir armas y diferentes objetos que podrán utilizar durante los enfrentamientos.

El sistema de combate funciona mediante cartas identificadas por colores y números. Cuando un jugador inicia un enfrentamiento utilizando una carta de determinado color, los demás deben responder con otra del mismo color siempre que dispongan de ella.

Sin embargo, la carta con el número más alto no siempre será la mejor elección. Y es que CardMonster ha introducido un sistema de riesgo y recompensa en el que las cartas con valores numéricos elevados ofrecen mayores posibilidades de ganar una baza, pero provocan menos daño. Por el contrario, las cartas capaces de infligir golpes más contundentes resultan más difíciles de utilizar con éxito.

Esta mecánica obligará a tomar decisiones constantemente. ¿Nos interesa asegurar la victoria en un enfrentamiento o arriesgarnos con una carta más poderosa que pueda dejar a nuestro rival al borde de la eliminación? Además, existen otras posibilidades tácticas que pueden cambiar por completo el desarrollo de los combates.

Emboscadas, contraataques y habilidades especiales

Uno de los aspectos más interesantes de PUBG: Final Circle es que los jugadores que no puedan responder con una carta del mismo color que la inicial no quedarán necesariamente indefensos. En estas situaciones podrán utilizar una carta de un color que contrarreste al del adversario, activando una mecánica de contraataque que puede cambiar el resultado del enfrentamiento.

También será posible ejecutar emboscadas (Ambush), una acción especial que se activa cuando un jugador utiliza una carta cuyo número coincide con el de otra carta jugada anteriormente. En ese caso, podrá infligir daño inmediatamente, sin necesidad de esperar a que termine el combate.

Cuando se resuelve una baza, el vencedor elige a otro superviviente como objetivo de su ataque. No obstante, el jugador amenazado todavía puede defenderse utilizando el equipamiento que haya conseguido durante la partida o aprovechando las habilidades particulares de su personaje.

La combinación de estos elementos pretende introducir una importante variedad estratégica, haciendo que cada enfrentamiento dependa tanto de las cartas disponibles como de las decisiones de los participantes.

Y, como sucede en el videojuego original, el número de supervivientes irá disminuyendo progresivamente hasta que solamente quede uno. Ese jugador será quien consiga superar el círculo final y celebrar la victoria con el tradicional "Winner Winner Chicken Dinner".

PUBG: Final Circle prepara su llegada a Kickstarter

Aunque todavía tendremos que esperar para conocer todos los detalles de su comercialización, algunos aficionados ya han tenido la oportunidad de probar el juego. PUBG: Final Circle estuvo presente en SPIEL Essen 2026, la feria internacional de juegos de mesa celebrada en Alemania del 22 al 25 de octubre, donde se pudo disfrutar de una versión jugable.

CardMonster también ha presentado un primer tráiler de adelanto y ha habilitado la página de prelanzamiento del proyecto en Kickstarter. Los jugadores interesados pueden activar las notificaciones de la plataforma para recibir un aviso cuando comience la campaña de financiación.

Con este proyecto, KRAFTON continúa explorando nuevas formas de aprovechar una de sus propiedades intelectuales más reconocibles. Desde su aparición en 2017, PUBG: Battlegrounds se convirtió en uno de los videojuegos que contribuyeron a popularizar el género battle royale, basado en enfrentar a numerosos participantes en escenarios donde el espacio de juego se reduce progresivamente.