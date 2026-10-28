Gustavo Maeso Madrid, 28 OCT 2026 - 16:58h.

El DLC de Cronos: The New Dawn llegará a PC, PS5 y Xbox Series X|S; Nintendo Switch 2 lo recibirá en el primer trimestre de 2027

Cronos: The New Dawn anuncia un nuevo modo mas facil para 2026

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Volver al universo de Cronos: The New Dawn va a tener un nuevo aliciente muy pornto. Bloober Team ha anunciado que Cronos: Lazarus, la próxima expansión de su survival horror de ciencia ficción, se lanzará el 3 de diciembre de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El anuncio llega acompañado de un nuevo tráiler de la historia, centrado en una persecución que marcará el desarrollo de esta aventura: una unidad de rastreo tiene la orden de dar caza al explorador.

En esta ocasión nos pondremos en la piel de un agente de élite de la Colectividad que se embarca en una misión de resurrección que su propia organización nunca debe descubrir. La expansión recupera la atmósfera opresiva, los enfrentamientos intensos y la gestión de recursos del juego original, pero propone un combate más rápido y agresivo. Para afrontar ese cambio tendremos nuevas habilidades y un arma que amplía nuestras posibilidades de supervivencia.

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Una precuela para descubrir el origen del vigilante

Aunque Lazarus amplía la historia de Cronos: The New Dawn, su argumento nos llevará a acontecimientos anteriores a los del título original. El DLC contará cómo el explorador terminó convirtiéndose en el vigilante, una transformación que servirá como punto de partida para profundizar en el universo de Cronos.

La Colectividad ocupará un lugar central en este nuevo capítulo. Nuestro protagonista pertenece a sus filas, pero la misión que pretende completar lo coloca en una situación de conflicto con la organización. La expansión explorará precisamente las consecuencias de desafiar su autoridad y desvelará nuevos detalles sobre sus secretos.

Ese planteamiento introduce una tensión clara: debemos cumplir un objetivo que nuestros superiores no pueden conocer mientras intentamos sobrevivir a la fuerza enviada para detenernos. Bloober Team resume el conflicto con el lema «Desafía al deber. Tráela de vuelta», una declaración que sitúa la resurrección en el centro de la historia sin desvelar todos sus interrogantes.

Una unidad de rastreo que viene a por nosotros

El nuevo tráiler de la historia presenta el enfrentamiento entre el explorador y la unidad de rastreo de la Colectividad, encargada de darle caza antes de que complete su misión. Esta amenaza será uno de los elementos principales de la expansión y aportará un enemigo directamente vinculado al conflicto del protagonista.

Por ahora, la información facilitada describe una persecución implacable, aunque no concreta cómo se trasladará esa presión a cada tramo de la partida. Sí sabemos que el avance muestra nuevas armas, habilidades y enemigos con los que Bloober Team quiere dar forma a este regreso.

La principal novedad jugable de Cronos: Lazarus será un sistema de combate más ágil y agresivo, que recompensará la rapidez al decidir y la precisión táctica. La expansión mantendrá la perspectiva en tercera persona y la supervivencia basada en administrar recursos, al tiempo que incorporará herramientas para movernos y reaccionar de otra manera.

Una de ellas será el teletransporte, que permitirá al explorador reposicionarse rápidamente. También podremos utilizar un señuelo para distraer a los enemigos, una habilidad que, además, volverá temporalmente invisible al protagonista. Ambas opciones amplían el margen para buscar una posición favorable durante los enfrentamientos.

A ese repertorio se sumará Gladius, presentada como un arma más rápida y letal que la daga del juego original. Sobre el papel, la combinación de movilidad, distracciones y mayor capacidad ofensiva apunta a combates en los que tendremos que decidir con rapidez cuándo atacar y cuándo cambiar de posición. Habrá que comprobar cómo se equilibran estas posibilidades con la gestión de recursos que sigue formando parte de la propuesta.

Fecha, plataformas y precio de Cronos: Lazarus

Cronos: Lazarus estará disponible el 3 de diciembre de 2026 en PC, PS5 y Xbox Series X|S por 9,99 dólares, según el precio comunicado por Bloober Team. La nota de prensa no especifica su importe en euros.

El anuncio también sitúa la llegada a Nintendo Switch 2 en el primer trimestre de 2027, aunque todavía no concreta un día de lanzamiento para esta versión.