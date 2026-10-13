Gustavo Maeso Madrid, 13 OCT 2026 - 14:17h.

El roguelite de Heraan Studios llegará el 5 de noviembre a Steam, PS5, Xbox y Nintendo Switch por 14,99 euros

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Hay gatos que se conforman con conquistar el sofá y otros que prefieren viajar a una galaxia hostil. Polo pertenece al segundo grupo, aunque la culpa es de su dueño: Aarón Hernández, el desarrollador que ha convertido a su compañero felino en el protagonista de Cat-Astrophy. El juego de Heraan Studios, creado prácticamente en solitario por este creador independiente desde Barcelona, ya tiene fecha para su desembarco simultáneo en PC y consolas: el jueves 5 de noviembre de 2026.

La propuesta llegará a Steam, PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch con un precio de 14,99 euros y una mezcla de acción roguelite y plataformas de precisión. Nos pondrá al mando de un gato astronauta perdido en el espacio, donde cada expedición obliga a empezar de nuevo y adaptar nuestra forma de jugar a lo que encontremos. Para quienes quieran asomarse a ese universo antes del estreno, ya hay una demo gratuita en Steam.

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Polo tiene siete vidas… o las que quieras

El punto de partida tiene una peculiaridad que le da personalidad al proyecto: Polo es un gato real, el de Aarón Hernández. Su versión digital tendrá que vérselas con un entorno bastante menos acogedor que el salón de casa, en una aventura que combina combate en tiempo real, parkour y saltos que exigen precisión.

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La estructura gira alrededor de expediciones en las que la muerte es permanente. Cuando el intento termina, toca volver a empezar, aunque conservaremos los fragmentos estelares, una moneda con la que comprar mejoras para la siguiente incursión. Así, el avance también se construye entre partidas: una expedición fallida puede aportar recursos para afrontar mejor la próxima.

El desarrollador asegura que la duración de cada partida está entre unas tres o cuatro horas.

El Cursor Estelar y los módulos marcan cada expedición

El núcleo de Cat-Astrophy está en el Cursor Estelar y los módulos, dos elementos que permiten construir combinaciones diferentes y modificar nuestra manera de afrontar la aventura. Encontrar una configuración nueva será uno de los motivos para volver a lanzar a Polo al espacio.

A su alrededor encontramos planetas generados proceduralmente, con rutas alternativas y secretos. Esa variación del escenario acompaña a las distintas combinaciones de módulos, de modo que la exploración y la configuración del personaje forman parte del mismo ciclo de descubrimiento.

Avanzar por los planetas, superar sus tramos de plataformas y enfrentarse a sus amenazas mientras damos forma a una nueva configuración. Habrá que comprobar a los mandos cuánto recorrido ofrecen sus combinaciones, pero el planteamiento ya deja claras sus prioridades.

El lanzamiento incluirá catorce idiomas, entre ellos chino simplificado y tradicional, coreano, japonés, ruso y catalán. Una apuesta increible por llegar a públicos de distintos mercados para un proyecto que ha recaído prácticamente en una sola persona.

Precio y descuentos

El precio anunciado es de 14,99 euros, pero habrá promociones distintas para cada tienda. En Xbox y Nintendo Switch, las reservas tendrán un 10 % de descuento del 29 de octubre al 4 de noviembre.

En Steam, ese mismo descuento estará disponible del 5 al 15 de noviembre, ya con el juego a la venta. En PS5, la rebaja del 10 % se aplicará del 5 al 12 de noviembre y estará reservada a suscriptores de PlayStation Plus. Cuatro plataformas para el estreno de Polo y varias fechas que conviene tener a mano si queremos acompañarlo en su primera salida al espacio.