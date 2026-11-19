David Torres 19 NOV 2026 - 10:01h.

Sergi Canós vuelve a sonreír: El espectador de excepción de la complicidad Sadiq-Danjuma

El Valencia solo ganó dos partidos de sus últimas diez visitas a Vallecas y fue gracias a sus dos lesionados de larga duración

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ValenciaHay escenarios que guardan historias especiales y Vallecas es uno de ellos para el Valencia CF. El equipo de Mestalla regresa este sábado al barrio madrileño con un reto deportivo y un recuerdo que invita al optimismo: sus dos últimas victorias allí llevaron la firma de dos futbolistas que, en aquel momento, no figuraban precisamente entre los héroes más esperados. Sergi Canós y Diego López, dos protagonistas inesperados que esta vez no podrán estar sobre el césped para intentar prolongar su particular legado porque atraviesan horas bajas.

Sergi Canós, en el dique seco puede vivir sus últimos días como che

El primero en escribir su nombre fue Sergi Canós. El extremo firmó el 0-1 en la temporada 2023-24, en un encuentro que permitió al equipo de Rubén Baraja conquistar Vallecas por primera vez en una década. Aquel tanto tiene, además, un valor especial en su trayectoria: fue el único gol que Canós marcó en LaLiga con la camiseta del Valencia. Un recuerdo imborrable para él en un estadio que se convirtió en el escenario de su único tanto liguero como valencianista. Hoy en día, el de Nules acaba de salir de una grave lesión y puede estar viviendo sus últimos días como che porque acaba contrato en junio

La última vez que los valencianistas sumaron un triunfo en casa del equipo vallecano fue en la temporada 2023-24, en la que el equipo de Rubén Baraja se impuso por la mínima gracias a un gol de Sergi Canós. La anterior se produjo diez años antes, en la 2012-13, con una goleada por 0-4 en la que anotaron Roberto Soldado, que marcó un doblete, Andrés Guardado y Nelson Haedo Valdez. La anterior se produjo diez años antes, en la 2012-13, con una goleada por 0-4 en la que anotaron Roberto Soldado, que marcó un doblete, Andrés Guardado y Nelson Haedo Valdez.

Diego López, la estrella de Baraja que es difícil que vuelva a jugar este año

La siguiente conquista llegó de la mano de Diego López. El asturiano participó en el último triunfo che en Vallecas y también fue protagonista en el último enfrentamiento entre ambos equipos, aunque entonces el resultado terminó en empate. En diciembre de 2025, su gol permitió al Valencia rescatar un punto después de que el Rayo se adelantara con un tanto de Nobel Mendy.

Sin Canós ni Diego López, el Valencia vuelve al lugar donde ambos encontraron su momento de gloria. Ahora necesita que otros recojan el testigo.

Los números de Diego López ante el conjunto madrileño explican su especial conexión con este rival. Ha participado en tres goles en seis partidos de LaLiga ante el Rayo, con dos tantos y una asistencia, su mejor registro de contribuciones ofensivas frente a un mismo adversario, junto a Cádiz y Barcelona.

Esta vez, sin embargo, el Valencia tendrá que buscar nuevos héroes. Porque Vallecas no es precisamente un territorio sencillo: en sus diez últimas visitas, los valencianistas solo han ganado dos veces, con tres derrotas y cinco empates. El balance histórico en Primera, además, está completamente equilibrado: ocho victorias para cada equipo y siete empates en 23 partidos.