La Liga Educa inicia su 14ª edición con 75 escuelas y más de 330 equipos

eldesmarque.com 16 OCT 2026 - 09:47h.

Desde su nacimiento, en 2013, la Liga Educa promueve un modelo en el que la educación y el desarrollo personal tienen un papel protagonista

La filosofía se refleja en su normativa y en los árbitros-educadores, que no solo dirigen los encuentros, sino que también contribuyen a mantener el carácter educativo de la competición

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SevillaEl balón vuelve a rodar a hoy en el inicio de la 14ª edición de la LIGA EDUCA, también conocida como Education Football League (EFL), una competición de fútbol formativo que mantiene una seña de identidad propia: educar jugando. Con la diversión, el buen ambiente y la formación como objetivos, la Liga Educa apuesta por que el fútbol sea mucho más que competir y por convertir cada partido en una oportunidad para aprender valores.

Desde su nacimiento, en 2013, la Liga Educa promueve un modelo en el que la educación y el desarrollo personal tienen un papel protagonista. El respeto, el compañerismo y la convivencia forman parte de la experiencia dentro y fuera del terreno de juego, con el objetivo de que niños y niñas disfruten del deporte en un entorno positivo.

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“Educar jugando”: una liga con identidad propia

La filosofía de la Liga Educa se refleja en su normativa y en la labor de los árbitros-educadores, que no solo dirigen los encuentros, sino que también contribuyen a mantener el carácter educativo de la competición. La organización cuenta con una plantilla de 70 árbitros-educadores, que reciben dos formaciones al año para unificar criterios y seguir mejorando su labor. Con idénticos objetivos se sumergen las propias escuelas de fútbol en donde sus coordinadores y entrenadores se impregnan de esta filosofía que aplican en cada entrenamiento y cada partido.

El modelo de la EFL busca que el resultado no eclipse el aprendizaje. Por eso, la competición promueve la participación de los jugadores, el respeto a los rivales y al equipo arbitral, y un ambiente adecuado en cada encuentro. La figura del “Delegado de Padres”, el “Protocolo contra la Violencia Física y Verbal” y otras normas especícias garantizan la máxima irrenunciable de esta liga: no se juega si no existe ambiente educativo.

75 escuelas, 30 ligas y más de 330 equipos

La 14ª edición alcanza ya las 75 escuelas participantes y reúne a 301 equipos de fútbol 7 y fútbol 11, además de otros 29 equipos de fútbol sala. En total, la competición se estructura en 30 ligas y prevé la disputa de más de 150 partidos cada semana, con la participación de niños, niñas y familias en distintos puntos de Sevilla y su provincia, así como en algunas localidades de Huelva.

Las categorías abarcan desde Mini hasta Cadete. La Liga Educa incluye también las categorías Alevín Femenino e Infantil Femenino, además de la modalidad de fútbol sala, que alcanza hasta juveniles.

Una temporada para disfrutar y convivir

La Liga Educa vuelve a poner el foco en las personas y en la experiencia compartida por jugadores, familias, entrenadores, escuelas y árbitros-educadores. La competición culmina cada temporada con un “Evento Fin de Liga” en distintas sedes, que sirve como punto de encuentro y convivencia entre las escuelas participantes.

Con el comienzo de esta 14ª edición, la Liga Educa reafirma su compromiso con un fútbol base centrado en la formación, la participación y los valores. Porque en la Liga Educa, ganar no es lo único importante: aprender, disfrutar y crecer juntos también forma parte del juego.