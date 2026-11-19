Coches y Motos 19 NOV 2026 - 21:09h.

El Crosstrek es una apuesta diferente para los que buscan algo más

El nuevo Subaru no parece un Subaru

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Subaru ha construido buena parte de su identidad alrededor de dos características mecánicas: los motores bóxer y la tracción total permanente. Esta combinación ha permitido desarrollar automóviles especialmente apreciados por quienes circulan habitualmente por carreteras de montaña o necesitan una mayor motricidad sobre superficies de adherencia reducida. El Crosstrek representa una interpretación moderna de esta filosofía, con una carrocería compacta y un planteamiento orientado a combinar funcionalidad cotidiana y capacidad fuera del asfalto.

El modelo japonés sustituye al antiguo XV y mantiene una configuración que resulta poco habitual entre los SUV compactos de su categoría. Mientras numerosos competidores utilizan tracción delantera en sus versiones de acceso, el Crosstrek incorpora de serie el sistema Symmetrical AWD de Subaru. Además, dispone de una mecánica híbrida ligera y diferentes soluciones destinadas a mejorar la seguridad y el comportamiento sobre terrenos complicados.

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Un SUV compacto con imagen aventurera

El Subaru Crosstrek mide aproximadamente 4,50 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño presenta un frontal robusto, con una parrilla de grandes dimensiones, unos faros estilizados y un paragolpes que refuerza su apariencia aventurera. De perfil destacan unos pasos de rueda marcados, unas protecciones inferiores oscuras y una línea de techo relativamente horizontal que contribuye a ofrecer una buena habitabilidad.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón de grandes dimensiones que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila adecuada para desplazamientos familiares, aunque el Crosstrek no destaca especialmente por ofrecer uno de los maleteros más grandes de su categoría. La capacidad de carga ronda los 315 litros en las versiones e-Boxer, una cifra inferior a la de numerosos SUV compactos de dimensiones semejantes.

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Uno de sus principales argumentos está en una altura libre al suelo de aproximadamente 22 centímetros, una característica especialmente interesante para circular por pistas de tierra o caminos con irregularidades. Esta configuración permite afrontar obstáculos moderados con mayor tranquilidad que en un turismo convencional, aunque el Crosstrek no pretende sustituir a un todoterreno especializado. Los neumáticos, las condiciones del terreno y la experiencia del conductor siguen siendo factores determinantes.

Motor bóxer híbrido y tracción total permanente

El Crosstrek utiliza un motor bóxer de gasolina de 2,0 litros acompañado por un sistema eléctrico de hibridación ligera e-Boxer. La mecánica desarrolla aproximadamente 136 CV y se combina con una transmisión automática Lineartronic de variador continuo. Esta configuración busca ofrecer una respuesta progresiva y una conducción cómoda, aunque sus prestaciones son más modestas que las de algunos SUV híbridos de potencia superior.

El sistema Symmetrical AWD distribuye la tracción entre ambos ejes y permite mejorar la motricidad sobre superficies de adherencia reducida. A diferencia de determinadas configuraciones que conectan el eje posterior únicamente cuando detectan pérdidas de adherencia, Subaru utiliza una arquitectura de tracción total permanente. Esta solución constituye una de las principales señas de identidad del fabricante japonés y puede resultar especialmente interesante para quienes circulan frecuentemente por carreteras nevadas.

El Crosstrek también incorpora el sistema X-Mode, que adapta la respuesta del motor, la transmisión y los sistemas electrónicos para mejorar el comportamiento sobre terrenos complicados. Además, dispone de control de descenso de pendientes y diferentes funciones destinadas a facilitar la conducción fuera del asfalto. Sin embargo, conviene recordar que la tracción total no reduce por sí sola la distancia de frenado sobre nieve o hielo, por lo que utilizar neumáticos adecuados sigue siendo imprescindible.

Seguridad y funcionalidad por encima de las modas

El habitáculo incorpora una pantalla multimedia vertical de 11,6 pulgadas, instrumentación de diseño convencional y numerosos controles destinados a facilitar la utilización cotidiana. Subaru también concede especial importancia a la seguridad mediante el sistema EyeSight, que incluye diferentes asistentes de conducción y funciones de prevención de accidentes. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos calefactados, cámara de visión periférica y otros elementos de confort.

El Suzuki S-Cross AllGrip, el Toyota Corolla Cross y determinadas versiones del Dacia Duster representan alternativas interesantes dentro del mercado de SUV compactos. El Subaru responde con una configuración mecánica particular, una altura libre al suelo generosa y una tracción total que forma parte de su identidad. Sin embargo, su consumo y su capacidad de maletero pueden resultar menos competitivos que los de algunos rivales híbridos.

Para quienes utilizan el automóvil principalmente por ciudad, existen SUV más eficientes y económicos que pueden responder perfectamente a sus necesidades. Sin embargo, quienes viven en zonas de montaña o realizan escapadas frecuentes por caminos sencillos pueden encontrar argumentos adicionales en el Crosstrek. Su principal virtud está en ofrecer una tracción total de serie y una carrocería versátil sin necesidad de recurrir a un todoterreno de lujo.