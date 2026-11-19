Coches y Motos 19 NOV 2026 - 14:21h.

Es una moto con líneas esbeltas donde destacan las líneas afiladas de su carrocería

Es más bonita que la Ducati más deportiva y es de la India

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Ducati ha tenido la fantástica idea de colocar al alcance de prácticamente todos los bolsillos una de sus motos más icónicas, ligeras y divertidas de manejar. Y es que no cabe duda de que la Hypermotard 698 Mono es simplemente maravillosa, comenzando por el apartado estético, y prosiguiendo con sus impresionantes prestaciones. Además, durante el 2025 se actualizó para recibir algunas mejoras, entre ellas, la homologación Euro 5+.

Es una moto con líneas esbeltas donde destacan las líneas afiladas de su carrocería, el guardabarros delantero alto y la doble salida de escape por la parte trasera, y hay detalles que le dan un aroma a competición, como el pequeño faro delantero o las placas laterales a modo de dorsales. Pero el protagonismo recae en su espectacular propulsor de 659 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una sensacional potencia de 77,5 CV a 9.750 revoluciones por minuto.

Tiene una increíble respuesta, y una electrónica que también es realmente avanzada, con un paquete a la altura de cualquier superbike de competición. Esto incluye ABS y control de tracción sensibles a la inclinación, control anti-wheelie, control de freno motor o control de salida, mientras que el quickshifter bidireccional se puede equipar de forma opcional. Hay distintos modos de conducción para elegir, y en la instrumentación encontramos una pantalla TFT de 3,8 pulgadas.

La Ducati Hypermotard 698 Mono cuesta 13.990 euros

Como hemos comentado al inicio, la Ducati Hypermotard 698 Mono tiene un precio muy razonable, que coloca este modelo como uno de los más apetecibles dentro de la firma de Bolonia. Y para que pueda ser tuya, lo que vas a tener que hacer es pagar un total de 13.990 euros, una cifra por la que difícilmente vas a poder encontrar algo mejor.