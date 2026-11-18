Kawasaki recupera una de sus estéticas más reconocibles con una reinterpretación
Equipa un propulsor de 948 centímetros cúbicos de cilindrada
La nueva Kawasaki es, para muchos, la Ninja más bonita
En Kawasaki han recuperado la estética clásica con una moto cargada de personalidad, que es una oda al buen gusto para los amantes del vintage. Y lo primero que se percibe es su peculiar y característico sonido, que hace que sea inconfundible, e imposible de ignorar. Parece una moto de décadas anteriores, y para los más nostálgicos, esta Z 900 RS es un sueño hecho realidad, por lo que merece mucho la pena plantearse su posible adquisición.
Equipa un propulsor de 948 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia nada desdeñable de 111 CV, y tiene dos modos de conducción, así como un moderno control de tracción y un embrague anti-rebote de serie. En la parte ciclo, se compone de un chasis multi tubular bastante ligero, que destaca por su agilidad en la conducción, con un mono amortiguador ubicado horizontalmente. Y su depósito de combustible en forma de lágrima no pasa desapercibido.
En el motor se han añadido unas aletas laterales para asemejarlo a un propulsor refrigerado por aire, y el gran faro delantero de LED es otro detalle que resulta imposible de pasar por alto. El piloto trasero también utiliza una iluminación de LED, y no puede faltar una instrumentación analógica, que se une a una pantalla LCD multi función. En definitiva, tenemos claro que hay pocas motos que puedan ser consideradas superiores. En especial, al ver su precio.
La Kawasaki Z 900 RS puede ser tuya si pagas 14.600 euros
Pocas motos tan completas, bonitas y grandes encuentras a día de hoy por el precio que tiene esta Kawasaki Z 900 RS. Y es que se puede conseguir si pagas un total de 14.600 euros, lo que nos parece una cifra muy razonable, y que se puede pagar sin excesivos inconvenientes.