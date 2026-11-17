Coches y Motos 17 NOV 2026 - 10:17h.

El GR86 es uno de los mejores deportivos para muchos

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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Toyota ha demostrado durante los últimos años que todavía existe espacio para los deportivos tradicionales dentro de una industria cada vez más orientada hacia los SUV y la electrificación. El GR86 representa una de las interpretaciones más puras de esta filosofía, con una carrocería cupé de proporciones clásicas, un motor atmosférico y tracción trasera. Su planteamiento se aleja deliberadamente de los automóviles que priorizan la tecnología o la comodidad por encima de las sensaciones de conducción.

Desarrollado junto a Subaru, el GR86 recoge el testigo del GT86 y mantiene una fórmula que resulta cada vez menos habitual entre los automóviles nuevos. Su principal atractivo no está en ofrecer una potencia desmesurada ni unas prestaciones propias de un superdeportivo, sino en combinar un peso relativamente contenido, una posición de conducción baja y una puesta a punto orientada a disfrutar de las curvas. Además, su diseño conserva las proporciones que han caracterizado a numerosos deportivos japoneses.

Un cupé de proporciones clásicas

El Toyota GR86 mide aproximadamente 4,27 metros de longitud, 1,78 metros de anchura y apenas 1,31 metros de altura. Su carrocería presenta un capó largo, un habitáculo situado relativamente atrás y una línea de techo descendente que crea una silueta deportiva muy reconocible. El frontal incorpora unos faros estilizados y una entrada de aire de grandes dimensiones, mientras los pasos de rueda marcados contribuyen a transmitir una imagen musculosa.

De perfil destacan una distancia al suelo reducida, unas puertas largas y unas proporciones que recuerdan a los cupés deportivos tradicionales. La trasera incorpora unos pilotos horizontales, un pequeño alerón integrado y dos salidas de escape que refuerzan su personalidad. Toyota ha evitado recurrir a elementos decorativos excesivos y ha desarrollado una carrocería que busca combinar atractivo visual y funcionalidad aerodinámica.

El habitáculo utiliza una configuración 2+2, con dos plazas delanteras y dos asientos posteriores de dimensiones muy reducidas. Estos últimos resultan más adecuados para transportar objetos o realizar desplazamientos ocasionales que para acomodar adultos durante viajes largos. El maletero tampoco destaca por su capacidad, aunque el GR86 no pretende ofrecer la funcionalidad de un turismo familiar. Su principal prioridad está en la posición de conducción y en la conexión entre el conductor y el automóvil.

Un motor atmosférico de 234 CV y tracción trasera

El GR86 utiliza un motor bóxer de gasolina de 2,4 litros que desarrolla 234 CV y un par máximo de 250 Nm. A diferencia de numerosos deportivos actuales, esta mecánica prescinde de la sobrealimentación y busca ofrecer una respuesta progresiva al acelerador. La potencia se transmite a las ruedas posteriores mediante una caja de cambios manual de seis velocidades o una transmisión automática, dependiendo del mercado y de la configuración.

Toyota anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h de aproximadamente 6,3 segundos para la versión manual, una cifra suficiente para disfrutar de una conducción deportiva. Sin embargo, el verdadero atractivo del GR86 está en su equilibrio dinámico, con un centro de gravedad bajo, una dirección precisa y un diferencial autoblocante que contribuye a mejorar la motricidad. Estas características permiten disfrutar de una conducción participativa sin necesidad de alcanzar velocidades extraordinariamente elevadas.

Un deportivo cada vez más difícil de encontrar

El GR86 también representa una filosofía de automóvil que está desapareciendo progresivamente del mercado europeo. Las exigencias de emisiones, seguridad y electrificación han complicado la continuidad comercial de numerosos deportivos pequeños con motores de combustión. En Europa, su disponibilidad ha sido limitada y la comercialización española estuvo condicionada por un número reducido de unidades, por lo que no debe confundirse con un modelo que pueda comprarse nuevo de manera habitual en cualquier concesionario.

El Mazda MX-5 es una de las alternativas más cercanas por filosofía, aunque utiliza una carrocería descapotable y presenta diferencias importantes en potencia y planteamiento. El Subaru BRZ comparte buena parte de la base técnica del Toyota, mientras otros cupés deportivos ofrecen mayores prestaciones a cambio de un presupuesto superior. El GR86 destaca por mantener una fórmula relativamente sencilla, con tracción trasera, cambio manual y un motor atmosférico.

Para quienes buscan un deportivo que conceda protagonismo a las sensaciones al volante, el Toyota GR86 representa una propuesta especialmente interesante. No es el automóvil más práctico ni el más eficiente, pero conserva características que resultan difíciles de encontrar entre los modelos actuales. Su diseño de cupé clásico y su planteamiento mecánico explican por qué continúa despertando interés entre los aficionados incluso después de finalizar su etapa comercial en determinados mercados.