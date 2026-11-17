Coches y Motos 17 NOV 2026 - 14:52h.

Esta moto es la más potente dentro de la gama

Benelli lleva la trail al siguiente nivel

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No mucha gente lo sabe, pero Benelli y QJ Motor son del mismo grupo. Y ambas firmas pueden presumir de tener algunos modelos simplemente extraordinarios, que son imposibles de ignorar y que no pasan desapercibidos en absoluto. Para ejemplo, nos encontramos con la SRK 921, una naked que es magnífica desde el principio hasta el final, y que cuenta con todo lo necesario para permitirle destacar por encima de las demás, siendo una garantía de éxito.

Esta moto es la más potente dentro de la gama, con un propulsor de cuatro cilindros en línea, que busca una entrega suave y progresiva, de doble árbol de levas y refrigeración líquida. La cilindrada del propulsor es de 921 centímetros cúbicos, y declara una impresionante potencia de 129,3 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 93 Nm a 8.000 rpm. Y su parte ciclo también ha sido analizada con detalle para no tener puntos débiles.

Esto explica los componentes de gran calidad como la horquilla y los amortiguadores Marzocchi o los frenos con el sello de Brembo. El paquete electrónico es otro de los puntos fuertes de esta moto, al contar con ABS en curva desarrollado por Bosch, control de tracción desconectable, control de velocidad de crucero, tres modos de conducción y mucho más. Y para rematar la faena, nos encontramos con una pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación.

La QJ Motor SRK 921 puede ser tuya a cambio de 10.499 euros

Nos sorprende el hecho de que esta QJ Motor SRK 921 se pueda conseguir a cambio de una cantidad tan apetecible, lo que permite que sea tuya en caso de que pagues un total de 10.499 euros, una verdadera ganga mires por donde lo mires.