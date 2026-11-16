Coches y Motos 16 NOV 2026 - 01:23h.

El SUV alemán se ha renovado para ser una opción interesante

Opel convierte al Frontera en un chollo

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Opel ha recuperado la denominación Frontera para un SUV familiar que utiliza un planteamiento muy diferente al del todoterreno original. El nuevo modelo apuesta por una carrocería de dimensiones contenidas, un habitáculo especialmente aprovechable y una gama mecánica electrificada que permite acceder a la etiqueta ECO o CERO de la DGT. Su principal atractivo está en ofrecer una funcionalidad cercana a la de vehículos más grandes sin alcanzar necesariamente sus precios.

El Frontera comparte numerosos elementos técnicos con el Citroën C3 Aircross, aunque utiliza una estética propia y una configuración comercial diferenciada. Ambos modelos buscan responder a las necesidades de familias que necesitan espacio, pero quieren mantener un presupuesto razonable. Además, el Opel permite disponer de hasta siete plazas en determinadas versiones híbridas, una característica poco habitual entre los SUV de su tamaño.

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Un SUV de 4,39 metros con hasta siete plazas

El Opel Frontera mide aproximadamente 4,39 metros de longitud y presenta una carrocería de cinco puertas con formas relativamente rectas. Su frontal incorpora el característico Opel Vizor, una superficie horizontal oscura que integra visualmente los faros y el emblema de la marca. De perfil destacan una línea de techo elevada, pasos de rueda marcados y unas protecciones inferiores que refuerzan su apariencia robusta sin recurrir a elementos decorativos excesivamente complejos.

La trasera mantiene un diseño sencillo, con unos pilotos verticales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. Esta configuración permite aprovechar el espacio interior y ofrecer una segunda fila adecuada para desplazamientos familiares. En las versiones de cinco plazas, el maletero alcanza aproximadamente 460 litros, una cifra interesante para un automóvil que mantiene unas dimensiones relativamente manejables en ciudad.

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Uno de los principales argumentos del Frontera está en la posibilidad de incorporar una tercera fila de asientos en determinadas versiones híbridas. Esta configuración permite transportar a siete ocupantes, aunque las dos plazas adicionales resultan más apropiadas para niños o desplazamientos ocasionales. Cuando se utilizan todos los asientos, el espacio disponible para equipaje disminuye considerablemente, por lo que conviene valorar la frecuencia con la que se necesita esa capacidad adicional.

Híbridos de hasta 145 CV y versión eléctrica

La gama del Opel Frontera incluye versiones Hybrid de 110 y 145 CV, que combinan un motor de gasolina de 1,2 litros con tecnología de hibridación de 48 voltios. Ambas utilizan una transmisión automática de doble embrague y obtienen la etiqueta ECO de la DGT. El sistema eléctrico permite asistir al motor térmico y circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones, aunque no ofrece la autonomía de un híbrido enchufable.

También existe el Frontera Electric, completamente eléctrico, con un motor de 113 CV y diferentes capacidades de batería. La versión de acceso anuncia aproximadamente 305 kilómetros de autonomía WLTP, mientras la alternativa de autonomía extendida puede alcanzar alrededor de 405 kilómetros. Esta última resulta más interesante para quienes necesitan realizar desplazamientos interurbanos con frecuencia, aunque su precio es superior al de las configuraciones más sencillas.

Un precio contenido y un interior funcional

El habitáculo utiliza una distribución moderna, con instrumentación digital y una pantalla multimedia central de hasta 10 pulgadas, dependiendo del acabado. También dispone de diferentes espacios de almacenamiento, mandos físicos y asientos Intelli-Seat diseñados para mejorar la comodidad. Opel ha priorizado la sencillez y el aprovechamiento del espacio frente a materiales especialmente sofisticados, una decisión coherente con el posicionamiento comercial del modelo.

Las promociones pueden situar las versiones de acceso alrededor de los 20.000 euros, aunque el precio final depende del motor, el equipamiento y las condiciones comerciales. Las alternativas híbridas más potentes, las configuraciones de siete plazas y las versiones eléctricas requieren un desembolso superior. Por tanto, conviene comparar el precio al contado y el coste total de cualquier financiación antes de decidir.

El Dacia Duster, el Citroën C3 Aircross y el MG ZS representan algunas de sus principales alternativas. El Frontera responde con una carrocería espaciosa, diferentes niveles de electrificación y la posibilidad de disponer de siete plazas. Para quienes buscan un SUV familiar práctico sin asumir el presupuesto de modelos considerablemente más grandes, constituye una opción interesante.